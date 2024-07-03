Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında alacakları zammı merakla bekliyor. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Zam oranına ilişkin üç farklı tahmin bulunuyor. Peki, bu tahminlere göre memurlar ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024
07:05
Güncelleme: 03.07.2024
08:50
Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. İlk altı ayın enflasyon oranı yüzde 15'i aşarsa, bu kısmın yüzde 10'luk zamma eklenmesi planlanıyor. Peki memur temmuzda en düşük ne kadar alacak? En düşük emekli memur maaşı ne kadar? İşte kuruşu kuruşuna maaşlar...
Üç Farklı Tahmin
Haziran ayı enflasyonu için üç farklı tahmin bulunuyor.
İşte bu tahminlere göre memurlar ve memur emeklilerinin alacağı zamların detayları:
AA Finans Anketi Tahmini
AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin ortalamasıyla Haziran ayı enflasyonunun yüzde 2.28 olması bekleniyor. Bu durumda ilk altı aylık enflasyon yüzde 25.52'ye ulaşacak. Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 9.15 olacak ve Temmuz zammı yüzde 20.06'ya çıkacak. En düşük maaşlar memurlarda 32,860 TL'den 39,452 TL'ye, memur emeklilerinde ise 14,741 TL'den 17,698 TL'ye yükselecek.
Merkez Bankası Anket Tahmini
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu senaryoda ilk altı aylık enflasyon yüzde 25.81'e çıkacak. Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 9.4 olacak ve Temmuz zammı yüzde 20.34'e ulaşacak. En düşük maaşlar memurlarda 39,544 TL'ye, memur emeklilerinde ise 17,739 TL'ye çıkacak.
FKB Ekonomik Görünüm Anketi Tahmini
Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre, Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 olarak belirlendi. Bu durumda ilk altı aylık enflasyon yüzde 26.61 olacak. Memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 9.57 olacak ve Temmuz zammı yüzde 21.11'e ulaşacak. En düşük memur maaşı 39,797 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 17,853 TL'ye yükselecek.