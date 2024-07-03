Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisi, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. İlk altı ayın enflasyon oranı yüzde 15'i aşarsa, bu kısmın yüzde 10'luk zamma eklenmesi planlanıyor. Peki memur temmuzda en düşük ne kadar alacak? En düşük emekli memur maaşı ne kadar? İşte kuruşu kuruşuna maaşlar...