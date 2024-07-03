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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın aylık gelirlerini belirlemekte kritik rol oynuyor. Haziran ayı enflasyon verileri emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşların yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli maaşları!

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 09:39 Güncelleme: 03.07.2024 10:43
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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon verisi %24,73 oldu. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

MÜSTEŞAR, KAYMAKAM, ZABITA, AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

MEMURLAR

Şube Müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 49.867,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 59.496,32 TL

Memur (Üni. mez) 9/1

Mevcut maaş: 34.235,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 40.845,78 TL

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 44.085,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 52.597,81 TL

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 39.781,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 47.462,71 TL

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 48.920,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 58.366,45 TL

Polis Memuru 8/1

Mevcut maaş: 44.292,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 52.844,79 TL

Uzman Doktor 1/4

Mevcut maaş: 82.026,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 97.865,22 TL

Hemşire (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 40.179,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 47.937,56 TL

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 50.869,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 60.691,80 TL

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 42.343,12 TL

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 72.422,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 86.406,69 TL

Araştırma Görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 48.003,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 57.272,38 TL

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 41.582,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 49.611,48 TL

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 47.823,00 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 57.057,62 TL

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 63.947,22 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 56.597,38 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 21.479,71 TL

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 37.165,47 TL

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 27.046,63 TL

Polis Memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.594,78 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 18.933,32 TL

Pratisyen Hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 46.131,31 TL

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 50.482,90 TL

İmam-Hatip

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93 TL
Yüzde 19.31 zamlı: 26.372,20 TL

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

ZAM TAKVİMİ

Memurlar, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecekler.

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Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını alacaklar.