Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece 6 aylık enflasyon verisi %24,73 oldu. Bu veriler milyonlarca emekli, memur, sosyal yardım alanlar, dul ve yetim maaşı alanlar için yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar!