03 Temmuz 2024, Çarşamba
Müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2024 müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli memur maaşları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini duyurdu. Bu veriler, milyonlarca vatandaşın aylık gelirlerini belirlemekte kritik rol oynuyor. Haziran ayı enflasyon verileri emekli, memur, sosyal yardım alan vatandaşların yeni aylık hesaplamalarının temelini oluşturacak. Peki, müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte müsteşar, kaymakam, zabıta, avukat emekli maaşları!
Giriş: 03.07.2024 09:39 Güncelleme: 03.07.2024 10:43
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