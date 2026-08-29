Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan havalimanında görüntülendi

Karaciğer naklinin ardından bir süredir ekranlardan uzak kalan Ufuk Özkan, Çorum dönüşü havalimanında görüntülendi. Yeniden setlere dönen ünlü oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndük" dedi.

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz şubat ayında sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Set arkadaşı Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla karaciğer nakli olan Özkan, zorlu sürecin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ Yaşadığı sağlık sorunları ve geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu, Çorum dönüşü havalimanında görüntülendi. Özkan, hem sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu hem de yeniden setlere dönmenin mutluluğunu dile getirdi.

"UZUN BİR SAKATLIKTAN SONRA YEŞİL SAHALARA DÖNDÜK" Film çekiminden geldiğini söyleyen Ufuk Özkan, yoğun bir tempoda çalıştığını belirtti. 2. Sayfa'nın haberine göre, Özkan, "Uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndük. Film çekiminden geliyorum. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞABİLDİĞİME GÖRE ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM" Ünlü oyuncu, sağlık durumunun nasıl olduğu sorusuna ise şu sözlerle yanıt verdi: "Çalışabildiğime göre Allah'a çok şükür iyiyim. Çok şükür tekrardan kavuştuk. Dualarınız muhafızım oldu."

HASTALIK SÜRECİNİN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM Hastalık sürecinde oldukça kilo veren Ufuk Özkan'ın son görüntülerinde kilo aldığı da dikkat çekti. Yeniden çalışmaya başlayan oyuncunun enerjik hali, hayranlarını da sevindirdi.