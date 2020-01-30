Zeynep Korel’in açtığı miras davasında ikinci perde! Tanju Korel’in malları…

Amerika'da temizlikçilik yaptığı ortaya çıkan Zeynep Korel, geçtiğimiz aylarda kardeşi Bergüzar Korel ve annesi Hülya Darcan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Hakkın olanı alamadığını iddia ederek ailesine miras davası açan Zeynep Korel veraset belgesini alır almaz harekete geçti. Zeynep Korel; babası Tanju Korel'e ait Ortaköy, İzmir ve Bozcaada'daki gayrimenkullerin satılıp kendi payının verilmesi için dava açtı.