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Zeynep Korel’in açtığı miras davasında ikinci perde! Tanju Korel’in malları…

Amerika'da temizlikçilik yaptığı ortaya çıkan Zeynep Korel, geçtiğimiz aylarda kardeşi Bergüzar Korel ve annesi Hülya Darcan hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme oturmuştu. Hakkın olanı alamadığını iddia ederek ailesine miras davası açan Zeynep Korel veraset belgesini alır almaz harekete geçti. Zeynep Korel; babası Tanju Korel'e ait Ortaköy, İzmir ve Bozcaada'daki gayrimenkullerin satılıp kendi payının verilmesi için dava açtı.

Giriş Tarihi: 30.01.2020 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020 10:08
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Zeynep Korel’in açtığı miras davasında ikinci perde! Tanju Korel’in malları…

Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı Zeynep Korel, avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla veraset belgesi almak için mahkemeye başvurmuştu. Talep doğrultusunda mahkeme, Tanju Korel'in mirasını 8'e bölmüş, 2 payını Hülya Darcan'a, geriye kalan 3'er payını da Zeynep Korel ile kız kardeşi Bergüzar Korel'e bölüştürmüştü.

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Zeynep Korel’in açtığı miras davasında ikinci perde! Tanju Korel’in malları…

Avukat Esennur Ezgi, bu belge sonrası geçtiğimiz günlerde Zeynep Korel'in payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı.

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Zeynep Korel’in açtığı miras davasında ikinci perde! Tanju Korel’in malları…

Avukat, dilekçesinde şunları belirtti: "Tanju Korel'den yasal mirasçılarına intikal eden Beşiktaş Ortaköy'deki ikinci kat, İzmir Karaburun ilçesi İskele Mahallesi'ndeki taşınmaz ve Çanakkale Bozcaada İlçesi Alaybey Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerinde müvekkilim ve davalılar arasında iştirak halinde mülkiyet söz konusudur. Davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadır. İstanbul, İzmir ve Çanakkale'deki taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ediyoruz."

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Zeynep Korel’in açtığı miras davasında ikinci perde! Tanju Korel’in malları…

'BİZ DE MALLARIN PAYLAŞILMASINI İSTİYORUZ'

Kızı Zeynep Korel'in açtığı davaya cevap veren Hülya Darcan'ın avukatı İsmail Filiz şunları söyledi:

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Zeynep Korel’in açtığı miras davasında ikinci perde! Tanju Korel’in malları…

"Zeynep Korel, bugüne kadar ortaklığın giderilmesiyle ilgili tarafımıza herhangi bir talepte bulunmadı. Mirasla ilgili haklarının verilmediğine dair basına açıklama yaptı.