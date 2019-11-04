Zeynep Korel’den Bergüzar Korel’e dava! Şok açıklamalarına devam etti

PARA BENİM HİÇBİR ZAMAN ÖNCELİĞİM OLMADI

Beni tanıyan bilir, para benim hiçbir zaman önceliğim olmadı. Para için ben ne insani değerlerimden, ne de vicdanımdan vazgeçerim. Kendi öz kardeşine dava açarak susturma kararı aldırdı. Kaldı ki o kararın da geçersiz olduğunu kamuoyu gördü. Alelacele neden bu kararı aldırma ihtiyacı hissettiği niçin sorgulanmadı? Madem kendinden bu kadar eminsin, vicdanın rahat, nedir bu acelesi, neden korkuyor? Bunu herkesin objektif şekilde düşünmesini rica ediyorum.