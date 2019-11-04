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Zeynep Korel’den Bergüzar Korel’e dava! Şok açıklamalarına devam etti
Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündemde olan Zeynep Korel şimdi de Bergüzar Korel'e dava açıyor. Kamuoyunda kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığı için kardeşi Bergüzar Korel'e dava açacağını söyleyen Korel "Aramızda geçen mesajları değiştirip gazeteye verdi. Annem de aramızdaki krizi yönetemedi, beni yalnız bıraktı. Babam ölüm döşeğinde "Beni bunların eline bırakma" demişti. Haklıymış, onu daha iyi anlıyorum" dedi. Zeynep Korel'e bu açıklamaların ardından neler hissettiğini ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini Günaydın'a anlattı.
Giriş Tarihi: 04.11.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 10:32
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