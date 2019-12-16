16 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin herkesi şaşkına çevirdi

Zalim İstanbul dizisinde Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Bir dönem internet fenomeni Yusuf Aktaş ile birlikte olan Bahar Şahin, şimdilerde Zalim İstanbul dizisinde boy gösteriyor. Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin performansıyla dikkat çekti. Adından söz ettiren Bahar Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:02
  • 1
  • 68
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin herkesi şaşkına çevirdi

Zalim İstanbul dizisinde Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Bir dönem internet fenomeni Yusuf Aktaş ile birlikte olan Bahar Şahin, şimdilerde Zalim İstanbul dizisinde boy gösteriyor. Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin performansıyla dikkat çekti. Adından söz ettiren Bahar Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu.

  • 2
  • 68
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin herkesi şaşkına çevirdi

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi olan Bahar Şahin'in kaç yaşında olduğu merak edildi. Peki Bahar Şahin kaç yaşında? İşte ünlülerin yaşları...

  • 3
  • 68
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin herkesi şaşkına çevirdi

BAHAR ŞAHİN

26 Mayıs 1997

  • 4
  • 68
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin herkesi şaşkına çevirdi

BEREN GÖKYILDIZ

2009 yılında dünyaya geldi.

  • 5
  • 68
Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin herkesi şaşkına çevirdi

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949