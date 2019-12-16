Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin herkesi şaşkına çevirdi

Zalim İstanbul dizisinde Ceren rolüyle beğeni toplayan Bahar Şahin, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Bir dönem internet fenomeni Yusuf Aktaş ile birlikte olan Bahar Şahin, şimdilerde Zalim İstanbul dizisinde boy gösteriyor. Zalim İstanbul'da Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin performansıyla dikkat çekti. Adından söz ettiren Bahar Şahin'in özel hayatı merak konusu oldu.