Yeşilçam'ın usta ismi Dinçer Çekmez'in kardeşi bakın hangi oyuncuymuş! Adını Feriha Koydum dizisinde başroldü...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Süt Kardeşler ve En Büyük Şaban gibi birçok filmle hafızalara kazınan efsane oyuncu Dinçer Çekmez hakkında çıkan gerçek duyanları şaşırttı. Usta oyuncunun kardeşi, Binbir Gece ve Adını Feriha Koydum dizilerinden aşina olduğumuz çok ünlü bir oyuncuymuş. Üstelik abi-kardeş aynı filmde birlikte oynamış. İşte Dinçer Çekmez'in ağabeyi...