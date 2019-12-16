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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Kibar Feyzo yıllar sonra izleyenleri de güldürmeyi başarıyor. Kibar Feyzo, Yeşilçam'ın en önemli filmler arasında gösterilmektedir. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan ya da kısa bile olsa görünen isimler son halleriyle şaşırtıyor. İşte bunun son örneği Kibar Feyzo filminden geldi. Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran asker yıllar sonra ortaya çıktı. Kibar Feyzo, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı, 1978 yapımı bir güldürü filmidir.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 17:56
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu

Milyonların gönlüne taht kuran Kibar Feyzo filmi, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekildi. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran askerin son hali şaşırttı!

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu

Filmin ilk sahnesinde Kemal Sunal ifade verirken, arkada hiç kıpırdamadan duran iki askerden biri Aslan Cergel'den başkası değil.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu

Aslan Cergel, o dönem gerçekten de askerdi ve set ekibinin güvenliğini sağlamak için oradaydı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu

İşte aslen Trabzonlu olan Aslan Cergel'in son hali...Cergel, şu an Avusturya'da yaşıyor...

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu

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