Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Kibar Feyzo filmindeki askerin son hali olay oldu

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Kibar Feyzo yıllar sonra izleyenleri de güldürmeyi başarıyor. Kibar Feyzo, Yeşilçam'ın en önemli filmler arasında gösterilmektedir. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan ya da kısa bile olsa görünen isimler son halleriyle şaşırtıyor. İşte bunun son örneği Kibar Feyzo filminden geldi. Kibar Feyzo'da, Kemal Sunal'ın yanında hiç kıpırdamadan duran asker yıllar sonra ortaya çıktı. Kibar Feyzo, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı; Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar'ın rol aldığı, 1978 yapımı bir güldürü filmidir.