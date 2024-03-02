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Haberler Galeri Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i meğer...

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i meğer...

Türk sinemasına damga vuran isimler arasında yer alan Bilal İnci, oynadığı kötü karakterlerdeki başarısıyla hafızalara kazınmıştı. Gaddar karakterlere hayat veren İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara vermiş ve ülkeyi terk etmişti. Usta oyuncunun kızı da kendisi gibi ünlü bir isim oldu. Bilal İnci'nin kızının kim olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Bilal İnci'nin kızı...

Giriş Tarihi: 02.03.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:24
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Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i meğer...

Yeşilçam'ın çocuk oyuncusu olarak hafızalara kazınan Elif İnci, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolü paylaştığı filmde İlyas ve Asya'nın oğlu Samet rolüne hayat verdi. Kısa saçlarıyla erkek sanılan yeşilçam yıldızı, 90'lı yıllarının sonunda yayınlanan Deli Yürek dizisinde canlandırdığı rol ile izleyicilerin hazılarına kazındı.

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Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i meğer...

11 Kasım 1978 tarihinde yayınlanan ve Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ı buluşturan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, günümüzde de izleniyor.

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Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i meğer...

Efsane yapımlar arasına adını yazdıran Selvi Boylum Al Yazmalım, Asya ve İlyas'ın aşkını konu alıyordu.

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Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i meğer...

Duysal ve aşkı en güzel haliyle yansıtan Selvi Boylum Al Yazmalım'da yer alan küçük oyuncu Samet, tatlılığıyla dikkati çekmişti.

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Yeşilçam’ın kötü adamı Bilal İnci’nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i meğer...

Yıllar sonra yeniden gündem olan Samet karakterinin kim olduğunu duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi.