Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin kızı bakın kimmiş! Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i meğer...

Türk sinemasına damga vuran isimler arasında yer alan Bilal İnci, oynadığı kötü karakterlerdeki başarısıyla hafızalara kazınmıştı. Gaddar karakterlere hayat veren İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara vermiş ve ülkeyi terk etmişti. Usta oyuncunun kızı da kendisi gibi ünlü bir isim oldu. Bilal İnci'nin kızının kim olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Bilal İnci'nin kızı...