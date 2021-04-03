Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın'ın oğlu Arka Sokalar dizisinin başkomiseri çıktı | İşte ünlü akrabalar...

Türk televizyon tarihinin en uzun süreli dizileri arasında ilk sırada yer alan ve yıllardın cuma akşamlarına damga vuran Arka Sokaklar Kanal D ekranında yayınlanan son bölümyle de seyircinin büyük beğenisini kazandı. Güçlü kadrosuyla dikkatleri çeken dizinin yapımcılığını ise Türk sinemasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu üstleniyor.

Yeşilçam'ın güzel ve başarılı oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın oğlu ise Arka Sokaklar dizisinde başkomiser rolüyle karşımıza çıktı. İşte görünce akraba olduklarına çok şaşıracağınız ünlü isimler...