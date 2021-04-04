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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı
Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'da unutulmaz oyuncular arasına giren Celal Yonat vatandaşlar tarafından hatırlandı. Birçok Kemal Sunal filmlerinde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?
Giriş Tarihi: 04.04.2021 11:42
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte başta Celal Yonat olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.
Cüneyt Arkın - Eskişehir
Ediz Hun - İstanbul
Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı