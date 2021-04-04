Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı

Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'da unutulmaz oyuncular arasına giren Celal Yonat vatandaşlar tarafından hatırlandı. Birçok Kemal Sunal filmlerinde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?