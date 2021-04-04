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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı

Arap Celal karakteriyle Yeşilçam'da unutulmaz oyuncular arasına giren Celal Yonat vatandaşlar tarafından hatırlandı. Birçok Kemal Sunal filmlerinde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 04.04.2021 11:42
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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde oynadığı Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı. Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı

İşte başta Celal Yonat olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.

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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı

Ediz Hun - İstanbul

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Yeşilçam efsanesi Arap Celal bakın nereli! Memleketi herkesi şaşırttı

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