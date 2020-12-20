Yeni yıl sürprizi... O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Konuklar...

O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni yılda yeniden yayınlanacağı merak ediliyor. Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve son olarak Seda Sayan'ın oturduğu ünlü isimler arasında da bir değişikliğe gidildiği ve Seda Sayan yerine Ebru Gündeş'in olacağı iddia ediliyor. 2021 yılına gireceğimiz yılbaşında konuk olacak isimlerde merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Konuklar...