Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni yıl sürprizi... O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Konuklar... Yeni yıl sürprizi... O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Konuklar...
O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen yarışma programı O Ses Türkiye geri dönüyor. Koronavirüs salgını sürecinde yarışmanın ekranlara gelmeyeceği ise jüri üyesi Beyazıt Öztürk tarafından açıklanmıştı. Hayranları ise O Ses Türkiye'nin yılbaşında ekranlara gelip gelmeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte, O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Konuklar...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 21:50
O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni yılda yeniden yayınlanacağı merak ediliyor. Jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve son olarak Seda Sayan'ın oturduğu ünlü isimler arasında da bir değişikliğe gidildiği ve Seda Sayan yerine Ebru Gündeş'in olacağı iddia ediliyor. 2021 yılına gireceğimiz yılbaşında konuk olacak isimlerde merak ediliyor. İşte, O Ses Türkiye ne zaman yayınlanacak? Yılbaşında O Ses Türkiye olacak mı? Konuklar...
GALERİ DEVAM EDİYOR O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı izleyicisi ile buluşacağı iddia edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda ekranlarda yer almadığı bilinen yarışma için ise jüri koltuğunda Ebru Gündeş'in yer alacağı konuşuluyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle akıbeti merak konusu olan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı akşamı izleyicisi ile buluşacağı iddia edildi.
TV8'in sevilen yarışmasının jüri koltuğuna; Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve yeniden kadroya dahil olan Ebru Gündeş'in oturacağı konuşuluyor.
SnobMagazin'in haberine göre; özel olarak gerçekleşecek yılbaşı yayınında ünlü isimlerin yarışması bekleniyor.
BEYAZ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını söylemişti.
'O Ses Türkiye' jürisi olan 51 yaşındaki şovmen, "İnsanlar mizah izleyip, kafa dağıtmak istiyor. Bununla ilgili çalışıyoruz" demişti.