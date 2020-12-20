Kurtlar Vadisi dizisinin Elif'i Özgü Namal son hali görenleri şoke etti

Ekranların uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi yayınlandığı dönemde reyting listelerini alt-üst etmiş her bölümü çok konuşulmuştu. Dizinin sona ermesinin üzerinden yıllar geçse de dizinin takipçileri halen yeniden başlayacağı ümidini yitirmedi ve ara ara sosyal medyada 'dizi yeniden mi başlıyor?' söylentileri gündem olmakta... Dizinin ana kahramanı Polat Alemdar'ın (Necati Şaşmaz) sevgilisini canlandıran Elif (Özgü Namal) diziden ayrıldıktan sonra uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Ünlü oyuncu şimdilerde ise ekranlardan uzak çocuklarıyla vakit geçiriyor. Özgü Namal'ın değişimi ise görenleri şaşırtıyor. İşte bir zamanların en çok konuşulan ünlü isimlerin zaman meydan okuyan son halleri...