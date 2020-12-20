Masterchef kim elendi? 20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Finale kalması bekleniyordu...

20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Barbaros, Eray, Özgül ve Serhat eleme oyunu oynayacak. Her hafta olduğu gibi sosyal medyada elenen isimin ifşa olduğu iddiası kol geziyor. Hayranları elenen isimi araştırmaya başladı. İşte, Masterchef kim elendi? 20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Finale kalması bekleniyordu...