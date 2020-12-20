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20 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef kim elendi? 20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Finale kalması bekleniyordu... Masterchef kim elendi? 20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Finale kalması bekleniyordu...
20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Barbaros, Eray, Özgül ve Serhat eleme oyunu oynayacak. Her hafta olduğu gibi sosyal medyada elenen isimin ifşa olduğu iddiası kol geziyor. Hayranları elenen isimi araştırmaya başladı. İşte, Masterchef kim elendi? 20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Finale kalması bekleniyordu...
Giriş Tarihi: 20.12.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 23:08
Masterchef kim elendi? 20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Barbaros, Özgül, Serhat ve Eray eleme adayları oldu. Bu akşam oynanacak final oyununu kaybeden isim hayallerine veda edecek. V8 ekranlarında heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te elenen isim sosyal medyanın gündemine oturuyor. İşte, Masterchef kim elendi? 20 Aralık Masterchef'te elenen isim kim oldu? Finale kalması bekleniyordu...
GALERİ DEVAM EDİYOR MASTERCHEF BU AKŞAM KİM ELENDİ?
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef 2020'de elemem heyecanı yaşanıyor. Yarışmaya veda edecek isim kısa süre sonra belli olacak. Eleme adayları ise Özgül, Eray, Barbaros ve Serhat oldu. Beyaz önlüğü alamayan isim veda edecek. Elenen isim belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
100 binden fazla aday arasından son 5'e kalma başarısı gösteren Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül arasından, Emir'in ardından kimlerin beyaz önlüğü giyeceğini, kimin veda edeceğini merak eden yarışmanın sıkı takipçileri MasterChef kim elendi, beyaz önlük kim aldı? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
Eleme adayı olarak belirlenen Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül arasında kıran kırana geçen eleme oyununda dün yapılan son eleme adayı oyununun ardından beyaz önlüğü giymeye ilk hak kazanan isim olan Emir'in ardından 4 isim daha bu hakka sahip olacak ancak 1 yarışmacı MasterChef hayallerine bu gece veda edecek.
Yarışma an itibariyle Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin yönetiminde Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül'ün zorlu mücadelesine sahne oluyor. Yarışmadaki tüm son dakika gelişmelerini anbean buradan takip edebilirsiniz…
Şimdi gelin, MasterChef eleme adaylarını tanıyalım;