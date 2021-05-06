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Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim
Şarkıcı Yeliz, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk olmuş ve Özcan Deniz ile yıllar önce aşk yaşadıklarını açıklamıştı. O dönem Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldıklarını söyleyen Yeliz, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz'le yaşadığı 12 günlük aşk hakkında gelen eleştirilere yanıt veren Yeliz, "Ben karakteriyle, sesiyle mucizeyim..." dedi.
Giriş Tarihi: 06.05.2021 21:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 21:54
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