Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim

"AYRILDIK, BABAMI ÇAĞIRDIM"

"Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. Ben çalışıyordum, gece dönüyordum. O (Özcan Deniz) bekliyordu beni. Sonra ayrıldık. Çünkü o yeni çıkıyordu piyasaya. Şimdiki gibi rahat değildi o zaman..."

