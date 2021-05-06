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Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim

Şarkıcı Yeliz, Armağan Çağlayan'ın Youtube'daki programına konuk olmuş ve Özcan Deniz ile yıllar önce aşk yaşadıklarını açıklamıştı. O dönem Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldıklarını söyleyen Yeliz, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz'le yaşadığı 12 günlük aşk hakkında gelen eleştirilere yanıt veren Yeliz, "Ben karakteriyle, sesiyle mucizeyim..." dedi.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 21:53 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 21:54
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Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programı 'Dur Bi Dinle'ye katılan Yeliz, şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz itirafı ile herkesi şaşırtmıştı.

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Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim

"AYRILDIK, BABAMI ÇAĞIRDIM"

"Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. Ben çalışıyordum, gece dönüyordum. O (Özcan Deniz) bekliyordu beni. Sonra ayrıldık. Çünkü o yeni çıkıyordu piyasaya. Şimdiki gibi rahat değildi o zaman..."

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Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim

63 yaşındaki şarkıcı, "Rahmetli Hilmi Topaloğlu, 'Sen daha yolun başındasın. Kendinden 10 yaş büyük kadınla niye berabersin?' falan dedi. Onun için ayrıldık. Ben ayrıldığım zaman babamı çağırmıştım. Orada babamın dizine yatıp 'Baba çok acı çekiyorum' dediğimi hatırlıyorum" açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

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Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim

"HERKES KENDİ YAPTIĞINA BAKSIN"

Magazin gündemine bomba gibi düşen sözlerinin ardından delen tepkilerin ardından Yeliz, suskunluğu bozdu. SHOW TV'de yayınlanan 'Ebru Akel'le Kadın İsterse'ye konuk olan Yeliz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Yeliz’den eleştirilere yanıt: Ben karakterimle sesimle mucizeyim

"Allah aşkına herkes kendi yaptığına baksın! Aşık olduk birbirimize. Şimdiye bakarsak bizler çok düzgün şeyler yaşamışız..."