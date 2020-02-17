Yasak Elma genel ahlaka aykırı olarak Çukur dizisi ile birlikte ceza aldı! Yasak Elma ve Çukur dizileri...

Tuvana Türkay, Barış Kılıç ve Eda Ece gibi isimlerin rol aldığı Yasak Elma dizisi ile birlikte Çukur dizisi de RTÜK tarafından ceza aldı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Çukur dizisi ile birlikte Fox TV dizisi olan Yasak Elma, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu için ceza aldı. Yasak Elma dizisini yayınlayan Fox TV'Ye RTÜK tarafından idari para cezası müeyyidesi uyguladı.