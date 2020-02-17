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Yasak Elma genel ahlaka aykırı olarak Çukur dizisi ile birlikte ceza aldı! Yasak Elma ve Çukur dizileri...

Tuvana Türkay, Barış Kılıç ve Eda Ece gibi isimlerin rol aldığı Yasak Elma dizisi ile birlikte Çukur dizisi de RTÜK tarafından ceza aldı. Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Çukur dizisi ile birlikte Fox TV dizisi olan Yasak Elma, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu için ceza aldı. Yasak Elma dizisini yayınlayan Fox TV'Ye RTÜK tarafından idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 17:25
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Yasak Elma genel ahlaka aykırı olarak Çukur dizisi ile birlikte ceza aldı! Yasak Elma ve Çukur dizileri...

Yasak Elma ve Çukur dizileri RTÜK tarafından cezaya çarptırıldı. İzleyicinin şikayetleri üzerine değerlendirmeye alınan Yasak Elmaz ve Çukur dizileri için verilen karar sosyal medyada da dikkat çekti. Fox TV dizisi olan Yasak Elma, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu için ceza aldı.

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Yasak Elma genel ahlaka aykırı olarak Çukur dizisi ile birlikte ceza aldı! Yasak Elma ve Çukur dizileri...

Aras Bulut İynemli'nin başrolde yer aldığı Çukur dizisi de Yasak Elma ile birlikte ceza aldı. İşte RTÜK tarafından yapılan açıklama ve cezalar...

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Yasak Elma genel ahlaka aykırı olarak Çukur dizisi ile birlikte ceza aldı! Yasak Elma ve Çukur dizileri...

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, son dönemde tepki çeken sahneleri nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet alan dizi filmler RTÜK'ün son toplantısının gündeminde yer aldı. Üst Kurul, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını değerlendirdi.

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Yasak Elma genel ahlaka aykırı olarak Çukur dizisi ile birlikte ceza aldı! Yasak Elma ve Çukur dizileri...

Yasayı ihlal eden sorunlu bölümleri nedeniyle daha önce de birçok kez yaptırım uygulanan "Çukur" dizisi bir ceza daha aldı. Genellikle şiddet içerikli görüntülerinden dolayı cezalandırılan diziye, bu kez alkollü içkileri özendirici sahneleri sebebiyle müeyyide uygulandı. Üst Kurul, diziyi yayınlayan SHOW TV'ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan "Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez." hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

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Yasak Elma genel ahlaka aykırı olarak Çukur dizisi ile birlikte ceza aldı! Yasak Elma ve Çukur dizileri...

RTÜK izleme uzmanları, sıkça yasa ihlali yapan "Yasak Elma" dizisini de inceledi. Üst Kurul, dizi filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesine göre toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğunu tespit ederek "Yasak Elma"nın yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.