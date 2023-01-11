Yasak aşk iddiası Hadise’ye pahalıya patladı! ABD’li yetkililer milyonluk...

Özel hayatıyla 2022 yılının en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Bu haberler Hadise'yi işinden etti. Dünyaca ünlü bir içecek markasının ABD'li yetkilileri, Hadise ile yapılacak milyonluk reklam anlaşmasını geri çevirdi. Gerekçe, popçunun çalkantılı özel hayatıydı. Yerine Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ya da Ebru Şahin-Cedi Osman düşünülüyor.