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Yasak aşk iddiası Hadise’ye pahalıya patladı! ABD’li yetkililer milyonluk...

Özel hayatıyla 2022 yılının en çok konuşulan isimlerinden olan Hadise Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Bu haberler Hadise'yi işinden etti. Dünyaca ünlü bir içecek markasının ABD'li yetkilileri, Hadise ile yapılacak milyonluk reklam anlaşmasını geri çevirdi. Gerekçe, popçunun çalkantılı özel hayatıydı. Yerine Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ya da Ebru Şahin-Cedi Osman düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 11.01.2023 10:49
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Yasak aşk iddiası Hadise’ye pahalıya patladı! ABD’li yetkililer milyonluk...

2022 yılının tartışmasız en olaylı ismi Hadise'ydi. Popçu, Mehmet Dinçerler'le sadece beş ay süren evliliği ve ardından Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la çıkan yasak aşk dedikoduları yüzünden sürekli gündemdeydi.

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Yasak aşk iddiası Hadise’ye pahalıya patladı! ABD’li yetkililer milyonluk...

Bu skandal haberler, Hadise'nin kariyerine zarar vereceği düşünülürken popçu hem sahne ücretini 500 bin TL'ye çıkardı hem de birbiri ardına 10 ve 12 milyon TL'lik reklam anlaşmaları yaptı.

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Yasak aşk iddiası Hadise’ye pahalıya patladı! ABD’li yetkililer milyonluk...

Türk firmalarının "altın yumurtlayan tavuk" diyerek peşinden koştuğu Hadise, dünyaca ünlü bir içecek markasından ise aynı tepkiyi alamadı.

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Yasak aşk iddiası Hadise’ye pahalıya patladı! ABD’li yetkililer milyonluk...

İKİ SEÇENEK ARASINDA

Firmanın Türk yetkilileri, popçuya 14 milyon TL'lik reklam anlaşması teklifi yaptı. Ancak ABD'li yetkililer, saha araştırması sonucunda Hadise'nin global markalarına zarar vereceğini düşünerek Hadise'yle reklam anlaşmasını onaylamadı.

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Yasak aşk iddiası Hadise’ye pahalıya patladı! ABD’li yetkililer milyonluk...

Konuşulanlara göre; seksi popçunun yerine Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile Ebru Şahin ile Cedi Osman düşünülüyor.