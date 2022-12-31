Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’nun 4 yıllık aşkı bitti! Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama geldi! Ayrılık nedeni...

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu 2018 yılından beri aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı iddiasıyla gündeme oturdu. Çiftin geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı ve Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği ileri sürüldü. İlişkinin bitme nedeni olarak ise Mert Yazıcıoğlu'nun son dizideki partneri Hafsanur Sancakturan'la ilişkisi gösterildi. Çıkan haberlere sessiz kalan çiftten ilk açıklama geldi. Afra Saraçoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkilerine son noktayı koydu. İşte Afra Saraçoğlu'nun yaptığı açıklama ve çiftin ayrılık nedeni...