Yalı Çapkını'nda kadro tepeden tırnağa yenileniyor! İzleyici yön verdi! Dengeleri değiştirecek başrol değişikliği...
Yalı Çapkını dizisi yeni sezon hazırlıklarıyla dikkatleri üzerine çekerken, izleyiciler büyük bir sürprizle karşılaştı. Bu ayrılıklar izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Ayrılıkların hikayede nasıl şekilleneceği ve boşalan karakterlerin yerine kimlerin geleceği merak konusu haline geldi. Yeni sezonun ne gibi sürprizlere ev sahipliği yapacağını görmek için heyecanla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 07.09.2023
12:23 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023
12:23
Kulislerde dolaşan son bilgilere göre, dizide şu ana kadar 5 ayrılık yaşandı. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda bazı isimlerin yer almayacak olması, dizi hayranlarını üzdü. Hangi karakterlerin diziye veda edeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu ayrılıkların ardından diziye katılacak yeni karakterler ve ikinci sezonda yaşanacak gelişmeler için büyük bir heyecan hakim.
GALERİ DEVAM EDİYOR
DİZİYE VEDA EDEN İSİMLER
*Doğukan Polat
*Buçe Buse Kahraman
*Baran Bölükbaşı
*Ediz Akşehir
*Toprak Sağlam
Doğukan Polat: Fuat Korhan karakterini canlandıran Doğukan Polat, dizinin hayranlarına veda eden ilk isim oldu. Fuat Korhan'ın trajik ölüm sahnesiyle seyircileri etkileyen Polat, Yalı Çapkını ailesine veda etti.
Buçe Buse Kahraman: Diziye "Pelin" karakteriyle katılan Buçe Buse Kahraman, Fuat Korhan'ın ardından diziden ayrılan isimlerden biri oldu. Pelin karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Kahraman, yeni sezonda Yalı Çapkını'nda olmayacak.
Baran Bölükbaşı: Tarık karakterini başarıyla canlandıran Baran Bölükbaşı da diziden ayrılan oyunculardan biri oldu. Tarık'ın karakteri için son sahnelerini oynayan Bölükbaşı, yeni sezonda dizide yer almayacak.