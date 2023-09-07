Yalı Çapkını’nda kadro tepeden tırnağa yenileniyor! İzleyici yön verdi! Dengeleri değiştirecek başrol değişikliği...

Kulislerde dolaşan son bilgilere göre, dizide şu ana kadar 5 ayrılık yaşandı. Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda bazı isimlerin yer almayacak olması, dizi hayranlarını üzdü. Hangi karakterlerin diziye veda edeceği ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Ancak bu ayrılıkların ardından diziye katılacak yeni karakterler ve ikinci sezonda yaşanacak gelişmeler için büyük bir heyecan hakim.