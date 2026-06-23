'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak?
'Var mısın Yok Musun', Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. 5 milyon TL'lik büyük ödül için stratejilerin yarıştığı program; 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde saat 20.00'de 10, 11 ve 12. bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.
Televizyon tarihine damga vuran efsane yarışma "Var mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Şansın ve stratejinin kıyasıya yarıştığı programda, 5 milyon TL'lik büyük ödül heyecanı bu hafta da hız kesmiyor.
BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLACAK?
Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;
Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.
BU AKŞAM KAÇIRMAYIN!
Bu akşamki şanslı yarışmacı, bankanın teklifini kabul edip yarışmaya veda mı edecek? Yoksa kutusundaki büyük ödüle güvenip yoluna devam mı edecek?
Büyük rekabete tanıklık edeceğiniz 'Var Mısın Yok Musun', bu akşam saat 20.00'de atv'de!"
İŞTE BU HAFTAKİ YAYIN TAKVİMİ
10. Bölüm: 23 Haziran 2026, Salı – 20.00
11. Bölüm: 24 Haziran 2026, Çarşamba – 20.00
12. Bölüm: 25 Haziran 2026, Perşembe – 20.00
"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de atv'de!
RİSK ALDI, KUTUSUNU SEÇTİ!
İşte son bölümde yaşananlar;
Programın 9.bölüm yarışmacısı Mardinli Hilal Özçelik oldu. 26 yaşındaki Hilal, kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açmayı hedefledi. 11 numaralı kutuyla yarışan Hilal, ilk turlardan itibaren başarılı bir oyun ortaya koydu.