'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak?

Peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çeviren Hilal, yarışma boyunca samimi tavırları ve doğallığıyla hem stüdyodaki yarışmacıların hem de izleyicilerin gönlünü kazandı. Geçmişte yaşadığı maddi manevi zorlukları anlatan Hilal, tüm ailesinin kendisine destek olmak için stüdyoya gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı. VAR MISIN YOK MUSUN'A KATILMA NEDENİ HERKESİ DUYGULANDIRDI

4.turda 5 milyon TL'lik bir kutu açtıran hilal, buna rağmen oyunu bırakmadı. 6.turda gelen 1 milyon 25 bin TL'lik banka teklifi ise hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı. Stüdyodaki pek çok kişi teklifi kabul etmesini isterken, Hilal hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti.