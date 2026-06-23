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'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

'Var mısın Yok Musun', Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. 5 milyon TL'lik büyük ödül için stratejilerin yarıştığı program; 23, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde saat 20.00'de 10, 11 ve 12. bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor.

'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 1

Televizyon tarihine damga vuran efsane yarışma "Var mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Şansın ve stratejinin kıyasıya yarıştığı programda, 5 milyon TL'lik büyük ödül heyecanı bu hafta da hız kesmiyor.

'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 2

BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLACAK?

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da;

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 3

BU AKŞAM KAÇIRMAYIN!

Bu akşamki şanslı yarışmacı, bankanın teklifini kabul edip yarışmaya veda mı edecek? Yoksa kutusundaki büyük ödüle güvenip yoluna devam mı edecek?

Büyük rekabete tanıklık edeceğiniz 'Var Mısın Yok Musun', bu akşam saat 20.00'de atv'de!"

VAR MISIN YOK MUSUN BU AKŞAM ATV'DE
'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 4

İŞTE BU HAFTAKİ YAYIN TAKVİMİ

10. Bölüm: 23 Haziran 2026, Salı – 20.00

11. Bölüm: 24 Haziran 2026, Çarşamba – 20.00

12. Bölüm: 25 Haziran 2026, Perşembe – 20.00

"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de atv'de!

'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 5

RİSK ALDI, KUTUSUNU SEÇTİ!

İşte son bölümde yaşananlar;

Programın 9.bölüm yarışmacısı Mardinli Hilal Özçelik oldu. 26 yaşındaki Hilal, kazanacağı parayla babasına bir tavuk pilav dükkanı açmayı hedefledi. 11 numaralı kutuyla yarışan Hilal, ilk turlardan itibaren başarılı bir oyun ortaya koydu.

'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 6

Peş peşe açtırdığı mavi kutularla tabloyu lehine çeviren Hilal, yarışma boyunca samimi tavırları ve doğallığıyla hem stüdyodaki yarışmacıların hem de izleyicilerin gönlünü kazandı. Geçmişte yaşadığı maddi manevi zorlukları anlatan Hilal, tüm ailesinin kendisine destek olmak için stüdyoya gelmesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.

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'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 7

4.turda 5 milyon TL'lik bir kutu açtıran hilal, buna rağmen oyunu bırakmadı. 6.turda gelen 1 milyon 25 bin TL'lik banka teklifi ise hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı. Stüdyodaki pek çok kişi teklifi kabul etmesini isterken, Hilal hayalinin peşinden giderek risk almayı tercih etti.

'Var Mısın Yok Musun'da yeni bölüm heyecanı atv'de! Şanslı kişi kim olacak? 8

Son turda 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran hilal, gelen 850.000 TL'lik banka teklifini de reddetti. Şansını kendi kutusundan yana kullanan Hilal'in kutusundan 1 milyon TL çıktı ve yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.

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