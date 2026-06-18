Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı
Var Mısın Yok Musun'un bugünkü bölümünde yarışan Hilal Özçelik, yaşadığı zorlukları ve babası için kurduğu hayali anlattı. Çocuk yaşta çalışmaya başladığını söyleyen Özçelik, yarışmadan kazanacağı parayla babasına tavuk pilav dükkânı açmak istediğini açıkladı. Sunucu Esra Erol'un sözleri ise stüdyoda duygu dolu anlara sahne oldu.
atv ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Hilal Özçelik, hayat hikayesiyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri etkiledi. Mardin doğumlu olan Özçelik, ailesiyle birlikte küçük yaşta İstanbul'a taşındığını, yıllarca farklı işlerde çalışarak ailesine destek olduğunu anlattı.
MARDİN'DEN İSTANBUL'A UZANAN ZORLU HAYAT
3 Ocak 2000'de Mardin'de dünyaya gelen Hilal Özçelik, beş kardeşli bir ailenin en büyük çocuğu olarak büyüdü. Maddi imkansızlıklarla geçen çocukluk yıllarının ardından ailesiyle birlikte 2007 yılında İstanbul'a taşındı.
Yeni şehirde hayatını kurmaya çalışan Özçelik, eğitimine devam ederken küçük yaşlarda çalışma hayatına atıldı. Farklı işlerde çalışan genç kadın, kazandığı parayı ailesine destek olmak için kullandı.
YARIŞMAYA KATILMA NEDENİ DUYGULANDIRDI
Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Hilal Özçelik'in yarışmaya neden katıldığını anlattığı bölüm oldu. Genç yarışmacı, babasının bir dönem ortaklarıyla birlikte küçük bir iş yeri açtığını ve orada yaşadığı bir anın hayatını değiştirdiğini söyledi.
"Babam tek başınaydı. Sipariş geldikçe o kadar mutlu oluyordu ki anlatamam. Eve gittim, ağladım. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm."
Yaklaşık 15-20 gün sonra Var Mısın Yok Musun başvurularını gördüğünü anlatan Özçelik, yarışmaya katılma kararını böyle aldığını söyledi. Daha sonra asıl hayalini de paylaşan genç yarışmacı, yarışmada kazanacağı parayla babasına uzun zamandır hayalini kurduğu tavuk pilav dükkanını açmak istediğini açıkladı. Bu sözler stüdyoda alkışlarla karşılandı.
"O günü yaşayan bilir. Babamın mutlu olduğunu görünce ben eve gidip ağladım. Onu mutlu görmek istiyorum."
"BİLMİYORUM BENDE NE BULDULAR"
Yarışmaya kabul edildiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlatan Hilal Özçelik, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.
"Sağ olsunlar beni kabul ettiler. Bilmiyorum bende ne buldular ama buradayım."