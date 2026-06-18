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Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Var Mısın Yok Musun'un bugünkü bölümünde yarışan Hilal Özçelik, yaşadığı zorlukları ve babası için kurduğu hayali anlattı. Çocuk yaşta çalışmaya başladığını söyleyen Özçelik, yarışmadan kazanacağı parayla babasına tavuk pilav dükkânı açmak istediğini açıkladı. Sunucu Esra Erol'un sözleri ise stüdyoda duygu dolu anlara sahne oldu.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 1

atv ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Hilal Özçelik, hayat hikayesiyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri etkiledi. Mardin doğumlu olan Özçelik, ailesiyle birlikte küçük yaşta İstanbul'a taşındığını, yıllarca farklı işlerde çalışarak ailesine destek olduğunu anlattı.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 2

MARDİN'DEN İSTANBUL'A UZANAN ZORLU HAYAT

3 Ocak 2000'de Mardin'de dünyaya gelen Hilal Özçelik, beş kardeşli bir ailenin en büyük çocuğu olarak büyüdü. Maddi imkansızlıklarla geçen çocukluk yıllarının ardından ailesiyle birlikte 2007 yılında İstanbul'a taşındı.

Yeni şehirde hayatını kurmaya çalışan Özçelik, eğitimine devam ederken küçük yaşlarda çalışma hayatına atıldı. Farklı işlerde çalışan genç kadın, kazandığı parayı ailesine destek olmak için kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 3

YARIŞMAYA KATILMA NEDENİ DUYGULANDIRDI

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Hilal Özçelik'in yarışmaya neden katıldığını anlattığı bölüm oldu. Genç yarışmacı, babasının bir dönem ortaklarıyla birlikte küçük bir iş yeri açtığını ve orada yaşadığı bir anın hayatını değiştirdiğini söyledi.

"Babam tek başınaydı. Sipariş geldikçe o kadar mutlu oluyordu ki anlatamam. Eve gittim, ağladım. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm."

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 4

Yaklaşık 15-20 gün sonra Var Mısın Yok Musun başvurularını gördüğünü anlatan Özçelik, yarışmaya katılma kararını böyle aldığını söyledi. Daha sonra asıl hayalini de paylaşan genç yarışmacı, yarışmada kazanacağı parayla babasına uzun zamandır hayalini kurduğu tavuk pilav dükkanını açmak istediğini açıkladı. Bu sözler stüdyoda alkışlarla karşılandı.

"O günü yaşayan bilir. Babamın mutlu olduğunu görünce ben eve gidip ağladım. Onu mutlu görmek istiyorum."

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 5

"BİLMİYORUM BENDE NE BULDULAR"

Yarışmaya kabul edildiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlatan Hilal Özçelik, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

"Sağ olsunlar beni kabul ettiler. Bilmiyorum bende ne buldular ama buradayım."

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 6

ESRA EROL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Sunucu Esra Erol, Hilal Özçelik'in yarışmadaki hedefinin diğer yarışmacılardan farklı olduğunu belirterek genç kadının samimiyetine dikkat çekti.

Özçelik'in hayatın içinden gelen biri olduğunu söyleyen Esra Erol, "Seni unutmayacağımı düşünüyorum. Bu gece burada hayaline kavuşmuş şekilde evine dönmeni çok istiyorum" sözleriyle yarışmacıya destek verdi.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 7

"İLK DEFA KENDİMİ BURADA İYİ HİSSETTİM"

Program ortamının kendisi için çok farklı olduğunu dile getiren Hilal Özçelik, stüdyodaki atmosferden etkilendiğini söyledi.

"Yemin ediyorum hayatımda ilk defa kendimi burada çok iyi hissettim. Herkes bana çok iyi davrandı, motive etti."

Bu sözler üzerine Esra Erol da genç yarışmacıya destek vererek, "Bu gece burada kazanmanı ve hayaline kavuşmuş şekilde evine dönmeni çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 8

AİLESİNİ KARŞISINDA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Var Mısın Yok Musun'da duygusal anlar sadece Hilal Özçelik'in hayat hikayesiyle sınırlı kalmadı. Ailesinin programa gelemediğini düşünen genç yarışmacı, Esra Erol'un soruları sırasında anne ve babasının sahneye çıkmasıyla büyük bir sürpriz yaşadı.

Programın başından beri ailesinin iş nedeniyle gelemediğini anlatan Hilal Özçelik, "Gelmek istiyorlar da işten çıkamıyorlar" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Esra Erol ve ekip üyeleri tarafından hazırlanan sürpriz devreye girdi. Beylikdüzü'nden stüdyoya gelen anne Nesma Özçelik ile baba Ercan Özçelik'in sahneye çıkması stüdyoda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 9

Esra Erol'un, "Sürprizi beğendin mi?" sorusuna mutluluğunu gizleyemeyen Hilal Özçelik, anne ve babasını yanında görünce büyük sevinç yaşadı. Program ekibinin yarışma başladıktan sonra aileye ulaştığını anlatan Esra Erol, en büyük endişelerinin trafik nedeniyle stüdyoya yetişememeleri olduğunu söyledi.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 10

AİLESİNİN DESTEĞİYLE 210 BİN TL'LİK TEKLİFİ REDDETTİ

Duygusal buluşmanın ardından yarışmaya devam eden Hilal Özçelik, bankanın üçüncü turda yaptığı 210 bin TL'lik teklifle karşı karşıya kaldı. Stüdyodaki yarışmacılar görüşlerini paylaşırken, Esra Erol bu kez anne ve babasının fikrini sordu.

Baba Ercan Özçelik, "Bence devam et" derken, anne Nesma Özçelik de kızına destek vererek aynı yönde görüş bildirdi. Ailesinin desteğini arkasında hisseden Hilal Özçelik ise, Esra Erol'un "Bu teklife var mısın, yok musun?" sorusuna kararlı bir şekilde "Yokum" yanıtını verdi.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 11

İKİNCİ KEZ 5 MİLYON TL'Yİ AÇTI

Yarışmada heyecan giderek yükselirken, Hilal Özçelik bankanın teklifini reddederek yarışmaya devam etme kararı aldı. Açılan kutulardan birinde 5 milyon TL çıkınca stüdyoda büyük şaşkınlık yaşandı. Ancak genç yarışmacı aldığı karardan dolayı pişman olmadığını söyledi.

Esra Erol'un, "Pişman bu riski aldığına ve bankanın teklifini reddettiğine mi?" sorusuna Hilal Özçelik, "Değilim" yanıtını verdi.

Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı 12

Yaşadığı hayal kırıklıklarının kendisini değiştirdiğini anlatan genç yarışmacı, arkadaşları tarafından uğradığı zorbalıklar nedeniyle insanlara olan güveninin sarsıldığını söyledi. Esra Erol ise, "Bundan sonra senin için daha iyi ve güzel olsun. Duam ve dilediğim bu" sözleriyle yarışmacıya destek verdi.

Heyecanın sürdüğü anlarda Hilal Özçelik bir darbeyle daha karşılaştı. Açılan bir başka kutudan da 5 milyon TL çıkınca stüdyoda büyük üzüntü yaşandı. Peş peşe iki büyük ödülün elenmesine rağmen yarışmacının sakin tavrı dikkat çekti.

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