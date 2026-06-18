Var Mısın Yok Musun'da büyük fedakarlık: Babası için kurduğu o hayal herkesi ağlattı

atv ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Hilal Özçelik, hayat hikayesiyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri etkiledi. Mardin doğumlu olan Özçelik, ailesiyle birlikte küçük yaşta İstanbul'a taşındığını, yıllarca farklı işlerde çalışarak ailesine destek olduğunu anlattı.

3 Ocak 2000'de Mardin'de dünyaya gelen Hilal Özçelik, beş kardeşli bir ailenin en büyük çocuğu olarak büyüdü. Maddi imkansızlıklarla geçen çocukluk yıllarının ardından ailesiyle birlikte 2007 yılında İstanbul'a taşındı.

YARIŞMAYA KATILMA NEDENİ DUYGULANDIRDI

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Hilal Özçelik'in yarışmaya neden katıldığını anlattığı bölüm oldu. Genç yarışmacı, babasının bir dönem ortaklarıyla birlikte küçük bir iş yeri açtığını ve orada yaşadığı bir anın hayatını değiştirdiğini söyledi.

"Babam tek başınaydı. Sipariş geldikçe o kadar mutlu oluyordu ki anlatamam. Eve gittim, ağladım. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm."