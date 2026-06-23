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Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlü sanatçı Fettah Can, yıllar önce İzel'e verdiği unutulmaz şarkı "Işıklı Yol"un hikayesini ilk kez bu kadar detaylı paylaştı. Kendi seslendirmek için kaleme aldığı şarkının, İzel'in ısrarlarıyla nasıl el değiştirdiğini anlatan Can, o dönem yaşananları esprili bir dille aktardı.

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 1

Başarılı sanatçı Fettah Can, müzik dünyasında yıllardır dilden dile dolaşan ve İzel ile özdeşleşen "Işıklı Yol" şarkısının hikayesini ilk kez bu kadar samimi bir dille anlattı. Aslında kendi albümü için hazırladığı şarkının nasıl el değiştirdiğini anlatan Can, o dönem yaşananları gülümseten detaylarla paylaştı.

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 2

"İZEL ŞARKIYI ALMAZSAM 'KIYAMET KOPARIRIM' DEDİ"

SABAH'ın haberine göre; Fettah Can, kendi kalemi olan "Işıklı Yol"u İzel'e verme sürecini şu sözlerle aktardı:

"Kendim için yazdığım bir şarkıydı. Bir gün başka bir şarkının provasında İzel'e 'Bunu bir dinler misin?' dedim. Demez olaydım! Şarkıyı çok beğendi. 'Ben bunu almazsam kıyamet koparırım' dedi. İki hafta uğraştı."

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 3

ŞARKININ GETİRİSİ: BİR YAZLIK

İzel'in ısrarı karşısında kayıtsız kalamayan Fettah Can, işin ekonomik boyutunu ise oldukça esprili bir dille ifade etti: "Öyle bir para verdiler ki şarkıyı hemen verdim! O parayla da kendime yazlık aldım." Bodrum'da Yeni Bir Hayat

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 4

Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve ailesiyle olan yaşantısıyla da dikkat çeken Fettah Can, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yoğun temposunu bırakıp Bodrum'a yerleşme kararının detaylarını paylaşmıştı.

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 5

Bodrum'daki hayatın çok daha "yavaş ve huzurlu" aktığını belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz"

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 6

Yıllar sonra gelen bu itiraf, müzik dünyasının mutfağındaki samimi ve renkli anlardan biri olarak hafızalara kazındı.

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 7

CANSU KURTÇU HAKKINDA

Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını üstlendi. Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlayan sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

Yıllardır müzik sektöründe Sibel Can, Demet Akalın, Murat Boz, Gülben Ergen, Hülya Avşar, Fettah Can, Işın Karaca, Berkay ve daha bir çok yorumcuya verdiği şarkılarla adından söz ettiren Cansu Kurtçu, besteci kimliği ile yurtdışında da ilgi görüyor.

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 8

İlk albümünü 2011 yılında "HİS" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "Batak", "Kalk Gel Bana", "Amenna" ve "Ne Değişti Ki" singleları takip etti. Aralık 2016 tarihinde yazdığı ''DELİGÜL'' şarkısını Berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu.

Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf 9

Cansu Kurtçu, 2014 yılında ortağı ve meslektaşı Fettah Can ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten biri kız, biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.

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