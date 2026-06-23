Bir dinletti şarkı İzel'in oldu: Fettah Can’dan yıllar sonra gelen itiraf
Ünlü sanatçı Fettah Can, yıllar önce İzel'e verdiği unutulmaz şarkı "Işıklı Yol"un hikayesini ilk kez bu kadar detaylı paylaştı. Kendi seslendirmek için kaleme aldığı şarkının, İzel'in ısrarlarıyla nasıl el değiştirdiğini anlatan Can, o dönem yaşananları esprili bir dille aktardı.
Başarılı sanatçı Fettah Can, müzik dünyasında yıllardır dilden dile dolaşan ve İzel ile özdeşleşen "Işıklı Yol" şarkısının hikayesini ilk kez bu kadar samimi bir dille anlattı. Aslında kendi albümü için hazırladığı şarkının nasıl el değiştirdiğini anlatan Can, o dönem yaşananları gülümseten detaylarla paylaştı.
"İZEL ŞARKIYI ALMAZSAM 'KIYAMET KOPARIRIM' DEDİ"
SABAH'ın haberine göre; Fettah Can, kendi kalemi olan "Işıklı Yol"u İzel'e verme sürecini şu sözlerle aktardı:
"Kendim için yazdığım bir şarkıydı. Bir gün başka bir şarkının provasında İzel'e 'Bunu bir dinler misin?' dedim. Demez olaydım! Şarkıyı çok beğendi. 'Ben bunu almazsam kıyamet koparırım' dedi. İki hafta uğraştı."
ŞARKININ GETİRİSİ: BİR YAZLIK
İzel'in ısrarı karşısında kayıtsız kalamayan Fettah Can, işin ekonomik boyutunu ise oldukça esprili bir dille ifade etti: "Öyle bir para verdiler ki şarkıyı hemen verdim! O parayla da kendime yazlık aldım." Bodrum'da Yeni Bir Hayat
Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve ailesiyle olan yaşantısıyla da dikkat çeken Fettah Can, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un yoğun temposunu bırakıp Bodrum'a yerleşme kararının detaylarını paylaşmıştı.
Bodrum'daki hayatın çok daha "yavaş ve huzurlu" aktığını belirten sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Tarımla alakalı bir şey yapmıyoruz ama müzik çalışmaları yapıyoruz. Çocukları sabah okula gönderiyoruz, bize çok geniş zaman kalıyor. Biz de proje üretiyoruz"