Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

'ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN REYTİNG REKORU "Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %6.49 izlenme oranı ve %23.29 izlenme payıyla 1., AB'de %4.07 izlenme oranı ve %15.87 izlenme payı 2., 20+ABC1'de ise %5.98 izlenme oranı ve %20.91 izlenme payıyla 1. sıraya yerleşerek günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

2.Bölümde Neler Oldu? ALEVLER YÜKSELDİ SIRLAR AÇIĞA ÇIKTI Dizinin ikinci bölümünde Bahtiyar'ın ölümünün ardından futbola sırt çeviren Emir, Galip'in transfer teklifini reddederek kebapçıda çalışmaya başladı. Bayram, arkadaşları ve Melek onu ikna etmeye çalışırken, Tarık'ın araştırması Bahtiyar'ın ölümüne dair şüpheleri arttırdı ve peşine düşülen görüntüler yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

Kebapçıda çıkan yangın mahalleyi sarsarken, Emir ve Naz ölümden döndü. Yangının ardından ortaya çıkan gerçekler ve çocukların Rami'nin yanında çalışmaya başlaması, Emir'i transfer teklifini kabul etmeye yaklaştırsa da öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi.