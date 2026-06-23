CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 1

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 2

'ALTI ÜSTÜ İSTANBUL'DAN REYTİNG REKORU

"Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %6.49 izlenme oranı ve %23.29 izlenme payıyla 1., AB'de %4.07 izlenme oranı ve %15.87 izlenme payı 2., 20+ABC1'de ise %5.98 izlenme oranı ve %20.91 izlenme payıyla 1. sıraya yerleşerek günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 3

2.Bölümde Neler Oldu?

ALEVLER YÜKSELDİ SIRLAR AÇIĞA ÇIKTI

Dizinin ikinci bölümünde Bahtiyar'ın ölümünün ardından futbola sırt çeviren Emir, Galip'in transfer teklifini reddederek kebapçıda çalışmaya başladı. Bayram, arkadaşları ve Melek onu ikna etmeye çalışırken, Tarık'ın araştırması Bahtiyar'ın ölümüne dair şüpheleri arttırdı ve peşine düşülen görüntüler yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 4

Kebapçıda çıkan yangın mahalleyi sarsarken, Emir ve Naz ölümden döndü. Yangının ardından ortaya çıkan gerçekler ve çocukların Rami'nin yanında çalışmaya başlaması, Emir'i transfer teklifini kabul etmeye yaklaştırsa da öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 5

Ziyankâr Mahallesi'ni arkasına alan Emir, Galip'le hesaplaşmak için harekete geçerken, Bahtiyar'ın ölüm gecesine ait görüntüler de herkesin kaderini değiştirecek büyük yüzleşmenin kapısını araladı.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 6

İkinci bölümün finali ise izleyicide yeni bir merak dalgası yarattı. Kebapçıyı kundaklayan kişinin Melek olduğunun ortaya çıkması, geceye damga vururken Emir'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve Melek'e nasıl bir tepki vereceği şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Yeni bölüm öncesi gözler, Emir ile Melek arasında yaşanacak büyük yüzleşmeye çevrildi.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 7

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 8

OYUNCU KADROSU

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner'in paylaştığı dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul 2. bölümüyle zirvede! Mahalledeki yangın reytingleri de ateşe verdi 9

KONUSU NEDİR?

"Altı Üstü İstanbul", kenar mahallede yaşayan Emir'in (Rahimcan Kapkap) ve arkadaşlarının hayat mücadelesini merkezine alıyor. Hayallerinin peşinden koşarken güç, para ve ihanetle yüzleşen gençler; attıkları her adımda hem kendi hayatlarını hem de birbirlerinin kaderini değiştirecek kararlar vermek zorunda kalacak.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin