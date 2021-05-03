Uyanış Büyük Selçuklu Turna Hatun’u Sevda Erginci’nin eski hali şoke etti! Kimse tanıyamadı

Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle adından söz ettiren Sevda Erginci, sosyal medyada da gündem oldu. Dizide güzelliği dillere destan olan, herkes tarafından merak edilen Turna Hatun karakterine hayat veren Erginci'nin yıllar önceki hali görenleri şoke etti. Estetik operasyonlarla bambaşka biri haline gelen Sevda Erginci'nin değişimi şoke etti. İşte Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Sevda Erginci'nin şaşırtan değişimi...