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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan muhteşem evinin kapısını açtı! “Kalabalık ev seviyoruz”

Atv'nin yeni dizisi Üvey Anne'de canlandırdığı İpek karakteriyle yeniden ekranlara dönen Aslı Tandoğan, Riva'daki evinin kapılarını açtı. Eşi, 2 çocuğu, 3 köpeği, 2 kedisi ve kaplumbağasıyla huzurlu bir hayat kurduğunu belirten Tandoğan, "Kalabalık ev seviyoruz. Çocuklarımızla geçen her an cennet gibi. Arkadaş grubumuzla da sık sık toplanıyoruz. Kendimize yeşillikler içinde güzel bir yuva kurduk" dedi. İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamaları ve muhteşem evi...

Giriş Tarihi: 29.06.2023 11:23
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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan muhteşem evinin kapısını açtı! “Kalabalık ev seviyoruz”

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, 2013 yılında Cahit Tan Yeşilada ile evlenip Atlas ve Arya adında iki çocuk sahibi olmuştu. Evlendikten sonra Riva'da yaşamaya başlayan Tandoğan, ailesine sessiz, sakin ve doğal bir ortamda, yeşillikler içinde, bir yuva kurdu. Ünlü oyuncu Kurban Bayramı'nda evinin kapılarını Sabah'a açtı.

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan muhteşem evinin kapısını açtı! “Kalabalık ev seviyoruz”

Atv dizisi 'Üvey Anne' ile ekranlara gelen oyuncu, uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. "Uzun bir süre çocuklarımla vakit geçirebilmek için çalışma tempomu düşürdüm. Onlarla geçen her an cennet gibi" diyen oyuncu; bayramları geleneksel bir şekilde kutladıklarını, tüm aile kahvaltı masasında buluştuklarını sözlerine ekledi. İşte Aslı Tandoğan'ın Sabah'tan Merve Yurtyapan'a yaptığı açıklamalar;

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan muhteşem evinin kapısını açtı! “Kalabalık ev seviyoruz”

'Üvey Anne' dizisiyle ekranlara dönüyorsunuz. 'İpek' karakterinde sizi ne etkiledi?

Uzun zaman sonra tekrar ekranlara dönmenin heyecanı içerisindeyim. Bu projede yer almanın başlıca nedenlerinden biri yapımcımız, senaristimiz ve yönetmenimiz. İlk görüşmeye gittiğimde dizi ile ilgili çok inançlılardı ki, senaryoyu öyle güzel anlattılar ve beni çok etkilediler. Zaten ilk bölümü seyredenler ne kadar özenle çekildiğini ve oynandığını gördüler. Benim canlandığım 'İpek' karakteri senaryoda ikinci hatta üçüncü bölümden sonra yoğunluk kazanıyor. Çok fazla ipucu vermek istemem ama kısaca 'İpek' karakteri varlıklı bir sanatçı, yaratıcı, kocasıyla büyük bir aşkla evlenip daha sonra sorunlar yaşamış, oğluyla çok güzel ilişkileri olan, en yakın arkadaşının ölümünden sonra duyguları ve mantığı arasında gel-git'ler yaşayarak sıkışıp kalacak bir karakter.

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan muhteşem evinin kapısını açtı! “Kalabalık ev seviyoruz”

Aslında 'İpek'in sizinle de ortak yönleri var. İyi bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğinde. Canlandırdığınız karakterlerle bir yakınlık kurar mısınız?

Aslında kendimle 'İpek' arasında bu söylediğiniz özellikler dışında (bu arada teşekkür ederim güzel sözleriniz için) pek bir yakınlık kuramıyorum. Benim karakterimden çok uzakta, bambaşka bir kadın.

Dizide çocuklarına bağlı bir babanın aileye hırslı bir üvey anne getirmesiyle dengeler değişecek. Neler yaşanacak biraz bahseder misiniz?

Aslında başta en yakın arkadaşımın çocuklarını koruma içgüdüsüyle başlayan ve kadınlarda olan o altıncı hisle Serap'ın niyetinden şüphelendiğim ve tüm bu yaşanan olaylar sırasında kendi duygularımla karşı karşıya kaldığım, tüm dengelerle birlikte kendi dengemi de değiştireceğim bir hikaye ile giriş yapacağım.

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Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan muhteşem evinin kapısını açtı! “Kalabalık ev seviyoruz”

Siz bir anne olarak yaşanacakları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu hikayede anlatılan olaylar aslında hayatta da çokça yaşanan olaylar. Kadın erkek ilişkilerinde çıkar ve duygular uğruna ne yazık ki çoğu zaman çocukların mağdur olduğu, şahit olduğumuz olaylar...

İlk bölüm çekimlerini Muğla'da gerçekleştirdiniz. Tam yaz tatili döneminde Muğla'da çalışmak keyifli oldu mu?

Kesinlikle çok keyifli oldu, çekim yaptığımız ev çok güzeldi. Keşke yaz boyunca Bodrum'da kalabilseydik. Hikayemiz İstanbul'da devam ediyor. Bu yüzden biz de İstanbul'da çekimlerimize devam edeceğiz.