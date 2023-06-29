29 Haziran 2023, Perşembe
Üvey Anne’nin İpek’i Aslı Tandoğan muhteşem evinin kapısını açtı! “Kalabalık ev seviyoruz”
Atv'nin yeni dizisi Üvey Anne'de canlandırdığı İpek karakteriyle yeniden ekranlara dönen Aslı Tandoğan, Riva'daki evinin kapılarını açtı. Eşi, 2 çocuğu, 3 köpeği, 2 kedisi ve kaplumbağasıyla huzurlu bir hayat kurduğunu belirten Tandoğan, "Kalabalık ev seviyoruz. Çocuklarımızla geçen her an cennet gibi. Arkadaş grubumuzla da sık sık toplanıyoruz. Kendimize yeşillikler içinde güzel bir yuva kurduk" dedi. İşte Aslı Tandoğan'ın açıklamaları ve muhteşem evi...
Giriş Tarihi: 29.06.2023 11:23
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