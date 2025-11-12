13 Kasım 2025, Perşembe

Usta sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreni ne zaman? Bakanlık devreye girdi: Naaşı Türkiye’ye getiriliyor

Kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı'dan acı haber geldi. Usta sanatçı 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Öte yandan Başkan Erdoğan ve sanat camiasından peş peşe paylaşımlar gelirken usta sanatçının cenaze programı da belli oldu. Türk sanat müziğinin efsane ismi Abacı'nın ABD'de naaşının Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 19:46 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 19:37
Sanat camiasının acı kaybı! Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD'de tedavi gördüğü University of Rochester Medical Center'da geçtiğimiz gün (12 Kasım) 78 yaşında hayatını kaybetti.

Budak, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, Abacı'nın geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olduğunu ve kendisine stent takıldığını ifade etmiş ve Abacı'ya anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğunu aktarmıştı.

Budak, Abacı'nın böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığını ve bu nedenle nefes alma sorunu yaşadığını ifade ederek, Abacı'nın yoğun bakıma kaldırıldığını açıklamıştı

Abacı'nın menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78'inci doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak" ifadelerini kullandı. Abacı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Acı haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu.

Budak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik.
Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak.
Taner Budak
Muazzez Abacı'nın Menajeri"

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün (12 Kasım) hayatını kaybeden usta sanatçı Muazzez Abacı için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam vefat haberini aldığımız Türk sanat müziğimizin usta sesi, Devlet Sanatçısı Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

Muazzez Abacı'nın vefatının ardından sanat camiasından peş peşe paylaşımlar geldi.

Demet Akalın: Kendisini tanımak kadrosunda olmak "o saçlarını kestirme bir daha" diyerek beni uyarmıştı ilk izmir gazino dönemimde nur içinde yatsın mekanı cennet olsun.

Ebru Gündeş: Bir efsane geçti hayatımızdan... Dev sesi hep kulaklarımızda, gülüşü hep içimizde olacak... Yeriniz dolmaz büyük Abacı... Unutmayacağız!

Esra Erol: Nasıl bir gün... Muazzez Abacı'yı kaybetmişiz...

Seda Sayan: Büyük Ustayı kaybettik Allah rahmet eylesin. #muazzezabacı Mekanın cennet olsun

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ! MUAZZEZ ABACI'NIN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı'nın ABD'de vefatının ardından, naaşının Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Sanatçının cenazesi 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

CENAZE SÜRECİ BAKANLIK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLÜYOR
Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD'de 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının naaşının Türkiye'ye getirilmesi sürecinde *Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy* devreye girdi. Abacı'nın cenazesi uçakla Türkiye'ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığında özel bir ekip oluşturularak, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.

AKM'DE VEDA TÖRENİ
Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir cenaze töreni düzenlenecek.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

DEVLET SANATÇISI UNVANINI 1998'DE ALMIŞTI
Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler ve eşsiz yorumuyla milyonların gönlünde yer edinen Muazzez Abacı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştü.

Sanatçı, klasik Türk sanat müziğini geniş kitlelerle buluşturduğu güçlü sesi, zarafeti ve sahne duruşuyla Türkiye'nin en değerli sanatçılarından biri olarak anılmaya devam edecek.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?
İlk k olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Selçuk Tekay'ın bestelediği "Vurgun" adlı şarkı ve albümle öne çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2007 yılında "Hayalin İçin Söyle" TV programında jüri olarak yer almıştır. Halen bazı özel organizasyonlara katılmaktadır.

2011 yılında Gönül Yazar ile beraber Snickers reklamında oynadı. Bu Abacı'nın ilk ve tek reklam projesiydi.

05.11.2025 tarihinde kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan sanatçıya stent takıldığı ve normal odaya alındığı açıklanmıştı. Sanatçının böbreklerinde komplikasyon oluştuğu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceği belirtildi.

ÖZEL HAYATI
İlk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı ile olan evliliğinden doktor olan kızı Saba dünyaya geldi. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile evlendi ve iki yıl evli kaldı. Ardından ünlü kabadayı[5] Hasan Heybetli ile 1980'de evlenmiş 1983'te boşanmıştır, çift 1986'da ikinci kez evlenmiş ve 1993'te yeniden boşanmışlardır.

ALBÜMLERİ
1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar - (Kervan Plak)
1975: Muazzez Abacı Söylüyor - (As Plak)
1975: Ölümsüz Eserlerle Muazzez Abacı - (As Plak)
1978: Dönüş - (Yavuz Asöcal)
1981: Yasemen - (Yavuz Asöcal)
1982: Muazzez Abacı Söylüyor - (Türküola)
1983: Sevdiklerinizle Muazzez Abacı 83 - (Yavuz Asöcal)
1986: Geceler - (Harika MC)
1986: Şakayık - (Yavuz Asöcal)
1987: Söyleme Bilmesinler - (Uzelli)

1989: Felek - (Fono Müzik)
1990: Vurgun - (Yaşar Kekeva)
1991: Sensiz Olmadı - (Yaşar Kekeva)
1992: Efendim - (Raks Müzik)
1993: Musikinin Altın Çağı Vol.1 - (Raks Müzik)
1993: Musikinin Altın Çağı Vol.2 - (Raks Müzik)
1994: Kar Yangınları - (Raks Müzik)
1994: Güller Arasında - (Harika MC)
1995: Tutkunum - (Fono Müzik)
1998: Tövbe Allahım - (Klip Müzik)
1998: Cesaretim Var - (Klip Müzik)
1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren - (Klip Müzik)
2001: Hükümlüyüm - (Klip Müzik)
2013: Bir Efsanedir - (Yavuz Müzik)
2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı - (DMC & GNL)
2018: Sezen'imin Şarkıları - (DMC)