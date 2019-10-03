Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

OKTAY KAYNARCA:

"Son dönem biraz rahatsızdı çokta konduramadık açıkçası. Çok zor bir süreç. Kabullenmesi mümkün olduğu kadar kafamızda da erteledik. Abimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Hepimizin başı sağ olsun.