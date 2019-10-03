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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Bir seneden uzun bir süredir ileri evre akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Ünlüoğlu için bugün Mecidiyeköy Artı Sahne'de tören düzenleniyor. Mecidiyeköy'deki törenin ardından Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 12:11
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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlüoğlu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de tören düzenleniyor.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlüoğlu, Levent Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

OKTAY KAYNARCA:

"Son dönem biraz rahatsızdı çokta konduramadık açıkçası. Çok zor bir süreç. Kabullenmesi mümkün olduğu kadar kafamızda da erteledik. Abimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Hepimizin başı sağ olsun.