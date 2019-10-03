Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Bir seneden uzun bir süredir ileri evre akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Ünlüoğlu için bugün Mecidiyeköy Artı Sahne'de tören düzenleniyor. Mecidiyeköy'deki törenin ardından Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 11:13Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 12:11