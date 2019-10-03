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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Bir seneden uzun bir süredir ileri evre akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Ünlüoğlu için bugün Mecidiyeköy Artı Sahne'de tören düzenlendi. Törenin ardından Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun son yolculuğunda gözyaşları sel oldu.

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Giriş Tarihi: 03.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:10
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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan ünlü oyuncu için Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de anma töreni düzenlendi. Tarık Ünlüoğlu'nun tabutu törenin ardından Levent Camii'ne götürüldü.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Arkadaşları Tarık Ünlüoğlu'na son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Ayakta durmakta zorlanan Gülenay Kalkan'a oyuncu Selçuk Yöntem destek oldu. Gülenay Kalkan eşinin tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

OKTAY KAYNARCA:

"Son dönem biraz rahatsızdı çokta konduramadık açıkçası. Çok zor bir süreç. Kabullenmesi mümkün olduğu kadar kafamızda da erteledik. Abimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Tarık Abi'nin oyunculuğu üstüne konuşmam, haddim değil. Ben abiliği tanıştığımız andan itibaren yaşam sevincini, içinde olduğu gibi bize aktaran, bize yol gösteren bir abi oldu. Küfretmesi bile başkaydı. Küsmesi bile başkaydı. Küstükten sonra barışması bile başkaydı. Ruhu şad olsun. Çok güzel adamdı."