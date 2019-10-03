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Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu’na acı veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Bir seneden uzun bir süredir ileri evre akciğer kanseri tedavisi gören usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberiyle sanat dünyasını yasa boğan Ünlüoğlu için bugün Mecidiyeköy Artı Sahne'de tören düzenlendi. Törenin ardından Levent Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun son yolculuğunda gözyaşları sel oldu.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 14:10
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