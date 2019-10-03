Cezaevinde olan Yaşar İpek’ten mahkumlara büyük sürpriz

Seren Serengil'in çıkarttığı 1 aylık uzaklaştırma ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapiste olan Yaşar İpek'ten mahkumlara büyük sürpriz geldi. 2 gündür Metris Cezaevi'nde bulunan İpek mahkumlara konser verecek.

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