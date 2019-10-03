Cezaevinde olan Yaşar İpek’ten mahkumlara büyük sürpriz
Seren Serengil'in çıkarttığı 1 aylık uzaklaştırma ve tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hapiste olan Yaşar İpek'ten mahkumlara büyük sürpriz geldi. 2 gündür Metris Cezaevi'nde bulunan İpek mahkumlara konser verecek.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Giriş Tarihi: 03.10.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 12:10
Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, boşanma aşamasında olduğu Yaşar İpek hakkında kendisine psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle zorlama hapsi talebinde bulunmuştu.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Mahkeme, İpek'in uzaklaştırma kararı olduğu sürede Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi. Kararın ardından İpek, cezaevine gönderildi.
YAN KOĞUŞLARDAN TEZAHÜRAT SESLERİ YÜKSELDİ
Instagram'da magazin programı yapan Bilal Özcan'ın Seren Serengil'in boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'le ilgili bir duyuruda bulundu.
Özcan "Cezaevindeki Yaşar İpek'ten haber var. Yarın Yaşar İpek, mahkumlara ve cezaevi çalışanlarına konser verecek. Dün gece Yaşara İpek'e büyük tezahürat yapıldı. Yan koğuştan tezahürat sesleri geldi. Hükümlülerden gelen konser talebini geri çevirmeyen İpek yarın 14:30'da yattığı Metris Cezaevin'de konser verecek" dedi.