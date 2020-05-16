ANA SAYFA
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı
Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, ayı saldırısına uğradı. Hayvan sevgisiyle tanınan Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaştığı videoyla bir yandan takipçilerini korkuturken bir yanda da kahkaha attırdı.
Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:05
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7