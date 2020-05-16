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Haberler Galeri Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, ayı saldırısına uğradı. Hayvan sevgisiyle tanınan Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaştığı videoyla bir yandan takipçilerini korkuturken bir yanda da kahkaha attırdı.

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı |Video EMEL MÜFTÜOĞLU AYI SALDIRISINA UĞRADI |VİDEO

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:05
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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Emel Müftüoğlu, yavru ayıyı severken saldırıya uğradı. Hayvanlara olan sevgisini her fırsatta gösteren Müftüoğlu, saldırıyı uğradığı anları Instagram hesabından paylaşarak yürekleri ağza getirdi.

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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

AYININ SALDIRISINA UĞRADI

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evinde geçiren ve virüse karşı evini dezenfekte ettiren Emel Müftüoğlu, önceki gün bir yavru ayıyı sevdi.

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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Şimdi sizi çok güldüreceğim... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.

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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Videoyu izleyen Ayça Erturan, Tülin Şahin ve Seray Sever gibi ünlü isimler, Müftüoğlu'nun paylaşımına kahkaha emojisini koydu.

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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı