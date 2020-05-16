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Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?
Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle hazırlara kazınan Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a gelip gelmeyeceği uzun süredir merak ediliyordu. Hem Ertuğrul Gazi ile hem Osman Gazi ile muharebelere katılan Turgu Alp'in, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da yer alması bekleniyor. Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' film çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman çekimlerine katılmadığı öğrenildi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?