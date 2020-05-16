Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Diriliş Ertuğrul'da gönüllere taht kuran Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın yayın hayatına başlaması ile birlikte Turgut Alp'in ne zaman geleceği araştırılıyordu. Tarihsel olarak Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da yer alması bekleniyor. Hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Gazi ile muharebelere katılan Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filmi çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı öğrenildi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi? İşte cevaplar...