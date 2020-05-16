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Haberler Galeri Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle hazırlara kazınan Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a gelip gelmeyeceği uzun süredir merak ediliyordu. Hem Ertuğrul Gazi ile hem Osman Gazi ile muharebelere katılan Turgu Alp'in, reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'da yer alması bekleniyor. Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' film çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman çekimlerine katılmadığı öğrenildi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alpi Kuruluş Osman dizisine mi transfer oluyor? |Video TURGUT ALP'TEN MÜJDELİ HABER |VİDEO

Giriş Tarihi: 16.05.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:55
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Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri dönecek mi? Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Diriliş Ertuğrul'da gönüllere taht kuran Turgut Alp'e hayat veren Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın yayın hayatına başlaması ile birlikte Turgut Alp'in ne zaman geleceği araştırılıyordu. Tarihsel olarak Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da yer alması bekleniyor. Hem Ertuğrul Gazi hem de Osman Gazi ile muharebelere katılan Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filmi çekimleri nedeniyle diziye katılmadığı öğrenildi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi? İşte cevaplar...

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Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A GELECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un 'Malazgirt 1071' filmi çekimleri nedeniyle Kuruluş Osman'da yer almadığı öğrenildi. Turgut Alp, hem Osman Gazi hem de Ertuğrul Gazi ile beraber muharebelere katılmış biridir.

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Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Turgut Alp'in dizinin ilerleyen bölümlerinde yeniden kadroda yer alması yönünde beklentiler devam ediyor. Bu beklentinin sebebi, ilk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Turgut Alp, Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış ve ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla Turgut Alp'in Kuruluş Osman kadrosuna dahil olması bekleniyor.

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Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

TURGUT ALP TARİHTE VAR MI?

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre tarihi bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevi bir kişi olduğu da ileri sürülür.

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Turgut Alp'ten müjdeli haber! Geri dönüyor... Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Kuruluş Osman'a gelecek mi?

Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.