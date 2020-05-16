Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez şoke etti

Atv ekranlarının reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisinde rol alan Bamsı Beyrek yani gerçek adıyla Nurettin Sönmez, son dönemin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Oyunculuğu ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da da tahtını korudu. Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenleri şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 16.05.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020 12:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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