Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde sanat dünyasından spora kadar geniş bir yelpazeden birçok ünlü isim partilerin desteğiyle ya da bağımsız bir şekilde aday oldu. İşte seçim yarışını kazanan ve kaybeden ünlüler..

Giriş Tarihi: 01.04.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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