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Haberler Galeri Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde sanat dünyasından spora kadar geniş bir yelpazeden birçok ünlü isim partilerin desteğiyle ya da bağımsız bir şekilde aday oldu. İşte seçim yarışını kazanan ve kaybeden ünlüler..

Giriş Tarihi: 01.04.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:46
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Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde aday olan ünlü isimlerin sandıkta ne sonuç aldıkları merak edildi. O isimler şöyle listelendi.

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Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

HAKAN PEKER HÜSRANA UĞRADI!
İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı şarkıcı Hakan Peker de hüsrana uğradı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinden seçime giren Peker'in oyların yüzde 3.5'ini aldı. Safranbolu'da CHP'li Elif Köse yüzde 47 oyla kazandı.

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Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

ŞARKICI DAVUT GÜLOĞLU DA KAYBETTİ
Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nden seçime giren şarkıcı Davut Güloğlu, mevcut belediye başkanı AK Partili Faruk Özlü karşısında yüzde 29.5 oy alsa da kaybeden taraf oldu. Özlü dünkü seçimde yüzde 40 oy alarak ikinci kez belediye başkanı seçildi. Düzce'nin en büyük kaybedeni ise geçen seçimde 6'lı Masa adayı olarak yarışa giren İYİ Parti'ydi... Bir önceki seçimde yüzde 28 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 5.6'ya gerilerken; CHP'li aday Mehmet Keleş yüzde 12.5 oy aldı.

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Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

MESUT YAR DATÇA'DA, İRFAN DEĞİRMENCİ ÇANKAYA'DA KAYBETTİ!
Ünlü televizyoncu Mesut Yar, Muğla Datça'da bağımsız belediye başkan adayı olarak girdiği seçimi kaybetti. Datça'nın kazananı yüzde 46 oy oranıyla CHP'li Aytaç Kurt oldu.

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Ünlü isimlerin seçim sonuçları belli oldu! Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? Davut Güloğlu, Hakan Peker, Mesut Yar...

İRFAN DEĞİRMENCİ 5.9 ALDI...
Ankara Çankaya'dan TİP adayı olarak seçime giren televizyoncu İrfan Değirmenci de CHP'li Hüseyin Can Güner karşısında kaybeden isim oldu. Değirmenci'nin oy oranı yüzde 5.9'da kalırken; CHP, 8 puanlık kayba rağmen yüzde 65.8 ile seçimin kazananı oldu.