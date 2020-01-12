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Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?

Ümmü Gülsün Genç kimdir? Türkiye'nin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan engelli yarışmacı geceye damgasını vurdu. Milyoner'de bir ilk yaşandı ve konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç 11. soruyu görmeye hak kazandı ve yarışmadan 125 bin TL kazandı. Sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Ümmü Gülsün Genç kimdir, kaç yaşında, nereli? 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı başarı öyküsü yazdı.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 00:04 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 00:06
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Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?

Ümmü Gülsün Genç kimdir? Türkiye'nin konuştuğu Ümmü Gülsün, ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Konuşma engelli olan Ümmü Gülsün Genç, yarışmada cevaplarını kendisi için özel olarak hazırlanan kartonlarla verdi. Ümmü Gülsün sergilediği harika performansla sosyal medyada büyük övgü aldı. 250.000 TL değerindeki soruyu cevaplamaya hak kazanan genç yarışmacı, yarışmadan çekilerek 125.000 TL aldı.

İŞTE ÜMMÜ GÜLSÜM'ÜN 125.000 TL DEĞERİNDEKİ SORUYA VERDİĞİ YANIT!

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Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada, 11 Ocak 2020 Cumartesi 857. Bölümde özel bir yarışmacı katıldı.

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Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?

Artvin'den yarışmaya katılan 27 yaşındaki Ümmü Gülsün Genç damga vurdu. Sosyal medyada trend olan yarışmacının hikayesi izleyenler tarafından merak ediliyor.

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Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?

Ümmü Gülsün, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybetti.

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Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?

Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ümmü Gülsün devlet memuru olarak çalışıyor.