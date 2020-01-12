Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?

Ümmü Gülsün Genç kimdir? Türkiye'nin konuştuğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan engelli yarışmacı geceye damgasını vurdu. Milyoner'de bir ilk yaşandı ve konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç 11. soruyu görmeye hak kazandı ve yarışmadan 125 bin TL kazandı. Sosyal medyada en çok konuşulan isim olan Ümmü Gülsün Genç kimdir, kaç yaşında, nereli? 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşamayan 27 yaşındaki yarışmacı başarı öyküsü yazdı.