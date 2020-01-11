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Kimi uzun dönem kimi bedelli... Ünlülerin şoke eden askerlik fotoğrafları

Ünlü sanatçıların askerlik fotoğrafları görenleri hayrete düşürdü! Bedelli, kısa dönem veya uzun dönem... Magazin dünyasının birçok ünlü ismi vatani görevlerini yerine getirdi veya getirmek üzere yola koyuldu. Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının yakışıklı ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 22:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 22:19
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Kimi uzun dönem kimi bedelli... Ünlülerin şoke eden askerlik fotoğrafları

Arda Türkmen

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Kimi uzun dönem kimi bedelli... Ünlülerin şoke eden askerlik fotoğrafları

Edis

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Kimi uzun dönem kimi bedelli... Ünlülerin şoke eden askerlik fotoğrafları

Can Yaman

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Kimi uzun dönem kimi bedelli... Ünlülerin şoke eden askerlik fotoğrafları

Can Yaman

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Kimi uzun dönem kimi bedelli... Ünlülerin şoke eden askerlik fotoğrafları

Manuş Baba