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Uğur Pektaş’ın son hali şoke etti! Ekranlara geri dönen Pektaş’ı gören tanıyamadı

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Çeşitli dizi ve film projelerinde yer alan Pektaş 2011 yılında Gamze Özçelik ile boşanmasının ardından sanat dünyasından elini eteğini çekmişti. Uzun süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Uğur Pektaş'ın son halini görenler tanıyamadı! İşte olay olan değişimi...

Giriş Tarihi: 09.04.2023 16:37
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Uğur Pektaş’ın son hali şoke etti! Ekranlara geri dönen Pektaş’ı gören tanıyamadı

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser rolüyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş uzun yıllar sonra ekrana dönmeye karar verdi.

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Uğur Pektaş’ın son hali şoke etti! Ekranlara geri dönen Pektaş’ı gören tanıyamadı

Gamze Özçelik ile boşanmasının ardından oyunculuğu bırakan bir oyuncunun dijital bir projede rol alacağı haberi hayranlarını sevindirdi.

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Uğur Pektaş’ın son hali şoke etti! Ekranlara geri dönen Pektaş’ı gören tanıyamadı

Uzun süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Uğur Pektaş'ın son halini görenler tanıyamadı!

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Uğur Pektaş’ın son hali şoke etti! Ekranlara geri dönen Pektaş’ı gören tanıyamadı

İşte olay olan değişimi...

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Uğur Pektaş’ın son hali şoke etti! Ekranlara geri dönen Pektaş’ı gören tanıyamadı

Baran Akbulut