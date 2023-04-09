Uğur Pektaş’ın son hali şoke etti! Ekranlara geri dönen Pektaş’ı gören tanıyamadı

Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Çeşitli dizi ve film projelerinde yer alan Pektaş 2011 yılında Gamze Özçelik ile boşanmasının ardından sanat dünyasından elini eteğini çekmişti. Uzun süre sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Uğur Pektaş'ın son halini görenler tanıyamadı! İşte olay olan değişimi...