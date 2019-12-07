Uğur Pektaş'ın eski halinden eser kalmadı! Uğur Pektaş ve eşi Gamze Özçelik'in yeni hayatı şoke etti

Gamze Özçelik ile 2008 yılında nikah masasına oturan Uğur Pektaş, çeşitli dizi ve projelerde rol alırken hayatındaki olumsuz değişiklik onu derinden etkiledi. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik çifti 2011'de boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken, Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise tamamen değişime uğradı. Bir süre sonra Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik yeniden barıştı ve oğulları Murathanla yeniden mutlu bir aile oldular. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, Uğur Pektaş'ın yıllar içindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı. Gamze Özçelik ise özellikle Afrika'yı karış karış gezerek yardım dağıtıyor.