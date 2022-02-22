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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Güçlü isimleri kadrosunda bulunduran dizide, "Dönüş" karakterine güzel oyuncu Almila Ada hayat verecek. Oyuncunun hayatı merak ediliyor. İşte, Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022 18:07 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022 18:07
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Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları yayınlanan yeni dizi Üç Kız Kardeş, Bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak ilk bölümü ile yayın hayatına başlıyor. İşte, Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Almila Ada, 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya'da yaşadı.

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Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop'u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass'ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı.

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Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra'ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı.

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Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...

2021 yılında ise Menajerimi Ara dizisinde Merve Karakterine hayat vermektedir. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı.