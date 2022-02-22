Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir tanıtımları yayınlanan yeni dizi Üç Kız Kardeş, Bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak ilk bölümü ile yayın hayatına başlıyor. İşte, Üç Kız Kardeş Dönüş kimdir, gerçek adı ne? Üç Kız Kardeş Almila Ada kimdir, aslen nereli? İşte Instagram hesabı...