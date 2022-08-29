29 Ağustos 2022, Pazartesi
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar
Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz edilen şarkıcının avukatı karara itiraz etti. Mahkeme Gülşen hakkındaki kararını açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:34
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