29 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

Konser sırasında imam hatiplilerle ilgili skandal açıklamalara imza atan Gülşen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine girmesinin hemen ardından tutukluluk durumuna itiraz edilen şarkıcının avukatı karara itiraz etti. Mahkeme Gülşen hakkındaki kararını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:34
  • 1
  • 11
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

Gülşen'in imam hatiplilere yönelik söylediği skandal sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

  • 3
  • 11
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

  • 4
  • 11
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu.

  • 5
  • 11
Tutuklanan Gülşen için karar verildi! İşte mahkemenin imam hatiplilere hakaret eden Gülşen için verdiği karar

MAHKEME KARARINI VERDİ

Bugünse Gülşen için karar günü. İtiraz dilekçesini 3 gün içinde değerlendirmek zorunda olan mahkeme, Gülşen için kararını verdi.

Şarkıcı Gülşen tahliye oldu...