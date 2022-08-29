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Petek Dinçöz hamile mi? Göbeğini göstererek açıkladı

Petek Dinçöz 2014 yılında dünyaevine girdiği Serkan Kodaloğlu ile geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Ayrılığın ardından oğluyla birlikte Miami'ye yerleşen şarkıcı sürpriz bir kararla yeniden evlenme kararı almıştı. Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile aniden nikah masasına oturan Dinçöz, önceki gün eşiyle birlikte Etiler'deydi. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan hamilelik haberlerine karnını göstererek cevap verdi.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 12:25
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Petek Dinçöz hamile mi? Göbeğini göstererek açıkladı

2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu'ndan geçtiğimiz mart ayında tek celsede boşanan Petek Dinçöz, ayrılık haberini sosyal medya hesabından; "Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" sözleriyle duyurmuştu.

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Petek Dinçöz hamile mi? Göbeğini göstererek açıkladı

"MIAMI'YE YERLEŞME KARARI ALDIM"

Boşandıktan kısa bir süre sonra beş yaşındaki oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleştiğini belirten şarkıcı, yeni evinin bahçesinde verdiği pozuna; "Herkese merhabalar... Beni yıllardır yalnız bırakmayan, benimle birlikte büyüyen başta 'PDFC' ailem, sonra siz değerli sevenlerim... Öncelikle beni merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim, ben çok iyiyim. Oğlumun yabancı dilini daha hızlı ve iyi geliştirebilmesi için bundan sonraki süreçte eğitim ve öğretim yılını yurt dışında devam etmesini istediğim için Miami'ye yerleşme kararı aldım. Bir süre işlerim doğrultusunda gidiş-dönüş yapacağım. Onun dışında burası çok güzel, alışmaya çalışıyoruz. Elimden geldiğince de Instagram'da aktif olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum, kocaman sevgiler" notunu düşmüştü.

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Petek Dinçöz hamile mi? Göbeğini göstererek açıkladı

"İLK ADIMIMIZ HAYIRLI OLSUN"

Boşandıktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı, Nida Büyükbayrakdar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar veren çiftten Dinçöz, alyanslarının fotoğrafını paylaşmış ve "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın... " demişti. Takipçileri ikiliye tebrik mesajları yağdırmıştı.

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Petek Dinçöz hamile mi? Göbeğini göstererek açıkladı

DÜNYAEVİNE GİRDİ

Petek Dinçöz, sürpriz bir kararla nişanlandığı Nida Büyükbayrakdar ile kısa bir süre sonra evlenmişti. Çift, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturmuştu. Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmamıştı. Nikahtan kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.

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Petek Dinçöz hamile mi? Göbeğini göstererek açıkladı

EŞİYLE YENİ FOTOĞRAF

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayrakdar'dan yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü şarkıcı, eşiyle verdiği mutluluk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Dinçöz'ün paylaşımına Sezen Aksu'dan 'Hoş Geldin' şarkısını eklemesi dikkatlerden kaçmadı.