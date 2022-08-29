29 Ağustos 2022, Pazartesi
Petek Dinçöz hamile mi? Göbeğini göstererek açıkladı
Petek Dinçöz 2014 yılında dünyaevine girdiği Serkan Kodaloğlu ile geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Ayrılığın ardından oğluyla birlikte Miami'ye yerleşen şarkıcı sürpriz bir kararla yeniden evlenme kararı almıştı. Gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile aniden nikah masasına oturan Dinçöz, önceki gün eşiyle birlikte Etiler'deydi. Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan hamilelik haberlerine karnını göstererek cevap verdi.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 12:25
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