29 Ağustos 2022, Pazartesi
Sinem Öztürk'ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti
Sinem Öztürk'ten kahreden haber geldi. Yapımcı Mustafa Uslu ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı istemişti. 8 aydır annesinin KMML tedavisi gördüğünü ancak hastalığının Akut Lösemi denilen AML hastalığına evrildiğini açıklayan Sinem Öztürk Instagram'dan annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:17
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