Sinem Öztürk’ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti

"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

Annesiyle birlikte çektirdiği bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, ''Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken, bir anda Akut Lösemi denilen, AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde zorlu bir sürece girdik.'' ifadelerini kullandı.