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Sinem Öztürk'ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti

Sinem Öztürk'ten kahreden haber geldi. Yapımcı Mustafa Uslu ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı istemişti. 8 aydır annesinin KMML tedavisi gördüğünü ancak hastalığının Akut Lösemi denilen AML hastalığına evrildiğini açıklayan Sinem Öztürk Instagram'dan annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 29.08.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 11:17
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Sinem Öztürk’ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti

Güzel oyuncu Sinem Öztürk bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Sinem Öztürk’ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti

Yapımcı Mustafa Uslu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Öztürk mutlu evliliğinden Mustafa ve Kemal adında ikiz bebek dünyaya getirdi.

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Sinem Öztürk’ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk, Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen gelişmeyi paylaştı. Sinem Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurdu. Sinem Öztürk Uslu annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek sevenlerinden dua istedi.

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Sinem Öztürk’ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti

Annesinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Sinem Öztürk, annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün 8 aydır sağlık sorunlarıyla savaştığını ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

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Sinem Öztürk’ten kahreden haber! Yaşam savaşını kaybetti

"ZORLU BİR SÜRECE GİRDİK"

Annesiyle birlikte çektirdiği bu kareyi paylaşan ünlü oyuncu, ''Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken, bir anda Akut Lösemi denilen, AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde zorlu bir sürece girdik.'' ifadelerini kullandı.