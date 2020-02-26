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Turgay Tanülkü'nün eşiyle ilgili yaptığı açıklama herkesi duygulandırdı! "Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa rolüne hayat veren Turgay Tanülkü'nün açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. ATV ekranlarında yayınlanan EDHO dizisinde başarılı oyunculuğuyla izleyenlerden tam puan alan Turgay Tanülkü, eşi Zehra Tanülkü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 tane çocuğu sokaktan alıp evlatlık edinen Turgay Tanülkü, "Çocuğum olmadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim. Ona bir evlat veremedim, çok üzgünüm. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var." dedi.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:25
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Turgay Tanülkü'nün eşiyle ilgili yaptığı açıklama herkesi duygulandırdı! Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

Anne babası cezaevinde yatan çocukları evlat edinen oyuncu Turgay Tanülkü, "Çocuğum olamadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim, ona bir evlat veremedim diye. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var" dedi.

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Turgay Tanülkü'nün eşiyle ilgili yaptığı açıklama herkesi duygulandırdı! Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

İKİ SAVCI, BİR AVUKAT ÇIKTI

Turgay Tanülkü, evlat edindiği çocukları şöyle anlattı:

1981'de ilk kez bir çocuğun bakımını üstlendim. Şimdi 45 yaşında. Oğullarım, kızlarım, torunlarım var. Çocuklarımın bir kısmına dostlarım bakıyor. Beş ayrı evde büyüyorlar. Küçük olanlar Uşak'ta köyde yaşıyor. İlkokul, ortaokul, liseyi Uşak'ta okuyorlar. Üniversiteyi İstanbul, Ankara, İzmir'de kazanmak zorundalar. 17 tanesi üniversitede öğrenim görüyor. İkisi savcı, biri avukat oldu. Toplam 101 evladım var. Ailemiz gün geçtikçe gelişiyor.

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Turgay Tanülkü'nün eşiyle ilgili yaptığı açıklama herkesi duygulandırdı! Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

"KİMSEYE MİNNETİMİZ YOK"

Çocukların bakımını dizi ve tiyatrodan kazandığı parayla karşılayan Turgay Tanülkü, "Bir çay ocağımız var, eşimle yaptık. Birinin elbisesini diğeri tamir edip giyecek kadar samimi. Savcı olan oğlum, ortaokulda ona aldığım telefonla üniversiteyi bitirdi. Zengin değiliz ama şükür, kimseye minnetimiz yok" dedi.

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Turgay Tanülkü'nün eşiyle ilgili yaptığı açıklama herkesi duygulandırdı! Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

İşte diğer ünlülerin çocukları...

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Turgay Tanülkü'nün eşiyle ilgili yaptığı açıklama herkesi duygulandırdı! Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim

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