Turgay Tanülkü'nün eşiyle ilgili yaptığı açıklama herkesi duygulandırdı! "Her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Şahin Ağa rolüne hayat veren Turgay Tanülkü'nün açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. ATV ekranlarında yayınlanan EDHO dizisinde başarılı oyunculuğuyla izleyenlerden tam puan alan Turgay Tanülkü, eşi Zehra Tanülkü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 tane çocuğu sokaktan alıp evlatlık edinen Turgay Tanülkü, "Çocuğum olmadığı için her Anneler Günü'nde karımdan özür dilerim. Ona bir evlat veremedim, çok üzgünüm. Ama bu güzel insanlar evlatlarını emanet ettiler bana. Dolayısıyla büyük bir ailem var." dedi.