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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!
2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasım ayında kızını kucağına almıştı. Kısa bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak ayrılan çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı ortaya çıkmıştı. Haberler sonrası açıklama yapan Tülin Şahin, Pedro de Noronha'yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçlamış ve çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Tüm yaşananların ardından Pedro de Noronha da sessizliğini bozdu.
Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:09
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