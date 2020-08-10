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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

2019 yılının Nisan ayında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyuran Tülin Şahin, Kasım ayında kızını kucağına almıştı. Kısa bir süre önce anlaşmazlık yaşayarak ayrılan çiftin resmi olarak evlilik yapmadığı ortaya çıkmıştı. Haberler sonrası açıklama yapan Tülin Şahin, Pedro de Noronha'yı kendisine psikolojik şiddet uygulamakla suçlamış ve çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Tüm yaşananların ardından Pedro de Noronha da sessizliğini bozdu.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 10:09
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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş, kasım ayında da kızları Siena Leyla'yı kucağına almıştı.

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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Ancak çiftin evlenmediği ve Noronha'nın ünlü mankene, "Bebeği bana göstermiyor" diye dava açtığı ortaya çıktı. Tülin Şahin, "Hamileyken dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar çok yıpratıcıydı" dedi.

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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Doğum sırasında ve sonrasında kilo vermesi için psikolojik şiddet gördüğünü belirten Şahin, "Doğum sonrası eski fiziğime dönmem konusunda ağır baskı yaptı. 5 aylık kızıma bile 'Şişman' dedi. Böyle terbiyesizce tartışmalara maruz kaldım" dedi.

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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Pedro de Noronha bu iddiaların ispat edilebilir bir şekilde asılsız olduğunu söyledi.

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Tülin Şahin’in ardından Pedro de Noronha’dan açıklama geldi: Kızıma şişman değil canım dedim!

Noronha "Portekizcede 'gorda' hem 'şişman' hem de 'canım' anlamındadır. İnsan kızına 'canım' dediği için elaleme rezil edilir mi? Diğer tüm suçlamaların da basit açıklamaları var. Ama bunları anlatmanın yeri medya değil. Tülin'e de son birkaç aydır defalarca dediğim gibi, onun bana gösterdiği büyük öfkeye sevgiyle cevap vereceğim. Çünkü bana bu yakışır" diye konuştu.