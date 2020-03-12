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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson corona virüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu
Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüs dünyaca ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a da bulaştı. Haberi sosyal medyadan duyuran Hanks, Covid-19 virüsünün kendilerine de bulaştığını yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Giriş Tarihi: 12.03.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 09:50
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