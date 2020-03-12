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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson corona virüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Corona virüsü tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüs dünyaca ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a da bulaştı. Haberi sosyal medyadan duyuran Hanks, Covid-19 virüsünün kendilerine de bulaştığını yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Giriş Tarihi: 12.03.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 09:50
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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson corona virüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, vakaları artmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, dünyaca ünlü aktör Tom Hanks koronavirüse yakalandı.

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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson corona virüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Tom Hanks, Avustralya'da kendisine ve eşine yapılan testin pozitif çıktığını belirtti.

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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson corona virüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Tom Hanks Instagramdan yaptığı duyuruda eşiyle birlikte halsizlik ve hafif ateş şikayeti nedeniyle doktora gittiklerini ve yapılan testler sonucu corona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson corona virüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Elvis Presley'in hayatıyla ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya'da eşi Rita Wilson ile yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Tom Hanks ve eşi Rita Wilson corona virüse yakalandı! Sosyal medyadan duyurdu

Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.