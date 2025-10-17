17 Ekim 2025, Cuma
Aşk ve Gözyaşı'nın başrolü Barış Arduç'un kızı Jan Asya annesinin kopyası!
atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda 'Selim' karakteriyle beğeni toplayan Barış Arduç ile biricik eşi Gupse Özay'ın evlilikleri doludizgin devam ediyor. Ünlü çift, boşanma dedikodularına inat mutlu aile paylaşımlarıyla dikkat çekerken, minik kızları Jan Asya son haliyle gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görünler sonrası birçok kişi 'tıpatıp annesi', 'gün geçtikçe annesine benziyor' gibi yorumlar yaptı.
Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:43