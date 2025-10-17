17 Ekim 2025, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Aşk ve Gözyaşı'nın başrolü Barış Arduç'un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Aşk ve Gözyaşı'nın başrolü Barış Arduç'un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

atv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda 'Selim' karakteriyle beğeni toplayan Barış Arduç ile biricik eşi Gupse Özay'ın evlilikleri doludizgin devam ediyor. Ünlü çift, boşanma dedikodularına inat mutlu aile paylaşımlarıyla dikkat çekerken, minik kızları Jan Asya son haliyle gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görünler sonrası birçok kişi 'tıpatıp annesi', 'gün geçtikçe annesine benziyor' gibi yorumlar yaptı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.10.2025 11:43
Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

ATV'nin sevilen dizisi Aşk ve Gözyaşı'nda Selim karakterini canlandıran Barış Arduç, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Tıpatıp benziyor: Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Deliha filminin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Arduç ve Gupse Özay, ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, Eylül 2022'de dünyaya gelen kızları Jan Asya ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak tutan çiftin minik kızları Jan Asya ise son haliyle gündem oldu.

Tıpatıp benziyor: Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Baba-kız geçtiğimiz haftalarda Bebek'te bir restorendan çıkarken objektiflere yansıdı.

Tıpatıp benziyor: Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Uzun bir aradan sonra net görebildiğimiz minik kızı Jan Asya'nın annesi Gupse Özay'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Tıpatıp benziyor: Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

"GÜN GEÇTİKÇE ANNESİNE BENZİYOR"

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Gün geçtikçe annesine benziyor","Tıpatıp annesi", "Küçük Gupse" gibi yorumlarda bulundu.

Tıpatıp benziyor: Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızı Jan Asya

Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızı Jan Asya

Tıpatıp benziyor: Aşk ve Gözyaşı’nın başrolü Barış Arduç’un kızı Jan Asya annesinin kopyası!

Barış Arduç ile Gupse Özay'ın kızı Jan Asyaçiftin kızı Jan Asya