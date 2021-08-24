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The Weeknd'in evi hayran bıraktı! 70 milyon dolarlık ultra lüks villada yok yok

Ünlü şarkıcı The Weeknd Los Angeles'ın en lüks evlerinden birini 70 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Dört ay önce kendi evini Madonna'ya 19,3 milyon dolara satan The Weeknd'in 3 bin metrekarelik yeni evinde sinema salonundan spor salonuna, müzik stüdyosundan kapalı ve açık havuza kadar her şey var.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:48
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The Weeknd’in evi hayran bıraktı! 70 milyon dolarlık ultra lüks villada yok yok

Dünyaca ünlü Kanadalı pop şarkıcısı The Weeknd, önceki sahiplerinin reddedemeyeceği bir fiyat teklifiyle giderek, Los Angeles'ın Bel Air semtinde göz alıcı bir malikane satın aldı.

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The Weeknd’in evi hayran bıraktı! 70 milyon dolarlık ultra lüks villada yok yok

31 yaşındaki şarkıcı, 70 milyon dolar ödeyerek, Amerikan basınına göre, "şehrin en iyi evlerinden birine" sahip oldu.

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The Weeknd’in evi hayran bıraktı! 70 milyon dolarlık ultra lüks villada yok yok

Dev beyaz malikane, hem içeriden hem de dışarıdan oldukça lüks görünüyor. Hem kapalı hem de açık havuzu olan evin etrafında güzel bir peyzaj çalışması yapılmış bol ağaç ve çimenli bahçesi dikkat çekiyor.

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The Weeknd’in evi hayran bıraktı! 70 milyon dolarlık ultra lüks villada yok yok

Evin toplam yaşam alanının 3 bin metrekare olduğu öğrenildi. Bu kadar büyük alanın içinde spor salonu, sinema salonu, müzik stüdyosu, açık spor alanı ve sauna bulunuyor.

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The Weeknd’in evi hayran bıraktı! 70 milyon dolarlık ultra lüks villada yok yok

The Weeknd, bu evi satın almadan dört ay önce Hidden Hills bölgesindeki evini 19.3 milyon dolara Madonna'ya satmıştı. 1200 metrekarelik mülkün yedi yatak odalı bir ana evi ve iki yatak odalı bir misafirhanesi bulunuyor. Ünlü şarkıcı, evi ilk olarak 2017 yılında, inşa edildikten hemen sonra 20 milyon dolara satın almıştı.