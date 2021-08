The Weeknd'in evi hayran bıraktı! 70 milyon dolarlık ultra lüks villada yok yok

Ünlü şarkıcı The Weeknd Los Angeles'ın en lüks evlerinden birini 70 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Dört ay önce kendi evini Madonna'ya 19,3 milyon dolara satan The Weeknd'in 3 bin metrekarelik yeni evinde sinema salonundan spor salonuna, müzik stüdyosundan kapalı ve açık havuza kadar her şey var.

Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:48





