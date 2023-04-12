12 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak yeniden ayrılık haberleriyle gündeme geldi. 8 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddia edilen çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 'sorun yok' mesajı vermişti. Ancak bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Peki, ünlü çifti boşanıyor mu? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:31
  • 1
  • 11
Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015'te evlenmiş ve Okan Ali adında bir çocukları olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

Birkaç ay önce ünlü çiftin mutlu evliliklerine nazar değmişti. Hatta boşanacakları uzun süre konuşulmuştu.

  • 3
  • 11
Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

Takvim'in haberine göre; Boşanmanın eşiğine kadar gelen ve çift terapisine giden Şakrak ile Düvenci, ilişkilerini son dönemde bir nebze toparlasa da problemleri tam anlamıyla aşamadı.

  • 4
  • 11
Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

KRİZ BİTMİYOR!

Mutlu evlilikleriyle herkesin örnek gösterdiği Şakrak ve Düvenci çifti, yaşadıkları bu çalkantılı dönemden bir türlü çıkamadı.

  • 5
  • 11
Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

Çift terapisine devam eden ikili, biraz olsun sorunlarına çare bulsa da diğer yandan yeni oluşan ve tekrar tekrar yaşanan sıkıntılar yine boy gösterdi.