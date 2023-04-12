Terapi işe yaramadı! Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak evliliğinde yeni kriz

Sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak yeniden ayrılık haberleriyle gündeme geldi. 8 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşadıkları iddia edilen çift, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 'sorun yok' mesajı vermişti. Ancak bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan ve terapiye giden Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, iddiaya göre aralarındaki problemi çözemedi. Peki, ünlü çifti boşanıyor mu? İşte tüm detaylar...