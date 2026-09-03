Tarihimizin güçlü kadını Hunad Hatun, ‘Destina’ olarak ekrana geliyor!

ATV'nin merakla beklenen yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht için geri sayım başladı. Alanya Prensesi Destina'nın Selçuklu sarayına uzanan hikâyesi ekranlara taşınıyor. Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesinin gölgesinde Destina'nın zekâ, tutku ve güçle şekillenen yükselişi, sarayın kaderini değiştirecek.

ATV'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi 'Aşk ve Taht', izleyicileri Selçuklu tarihinin en nüfuzlu kadın figürlerinden birinin doğuşuna tanıklık etmeye davet ediyor.

İzleyiciler, Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesiyle birlikte, sarayın kaderine yön verecek Alanya Prensesi Destina'nın zeka ve tutku dolu yükselişi ekranlara damga vuracak. AŞK VE TAHT'IN DESTİNA'SI İLK TANITIMLA DİKKAT ÇEKTİ

AŞK, ENTRİKA VE İKTİDAR MÜCADELESİ Selçuklu sarayında hiçbir söz öylesine söylenmeyecek, atılan her adım ince bir strateji taşıyacak. Alaeddin'in tahta çıkışıyla birlikte güç dengeleri sarsılırken, sarayın geleceğini belirleyecek asıl hamleler hanedanın güçlü kadınlarından gelecek. Aşkın ve hırsın karşı karşıya geldiği bu yepyeni düzende Prenses Destina, Alanya Kalesi'nden Anadolu'ya uzanan kaderi ve üstlendiği stratejik rolle, Selçuklu tarihine yön veren efsanevi 'Hunad Hatun' olarak sarayın merkezine yerleşecek.

DESTİNA'DAN HUNAD HATUN'A UZANAN YOLCULUK Alanya Kalesi'nin mağrur prensesi olarak adım attığı Selçuklu dünyasında, yalnızca asaletiyle değil, keskin zekası, dik duruşu ve sarsılmaz iradesiyle varlık gösterecek. Sultan Alaeddin ile yolları kesiştiğinde başlayan amansız güç çatışması, onu zamanla sarayın en sözü geçen, devlet aklına yön veren ve halkın gönlünde taht kuran Mahperi Hunad Hatun konumuna taşıyacak. AŞK VE TAHT'IN İLK TANITIM VİDEOSU YAYINDA! TARİH, AŞK VE İKTİDAR AYNI SAHNEDE