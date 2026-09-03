Tarihimizin güçlü kadını Hunad Hatun, ‘Destina’ olarak ekrana geliyor!
ATV'nin merakla beklenen yapımlarından biri olan, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Aşk ve Taht için geri sayım başladı. Alanya Prensesi Destina'nın Selçuklu sarayına uzanan hikâyesi ekranlara taşınıyor. Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesinin gölgesinde Destina'nın zekâ, tutku ve güçle şekillenen yükselişi, sarayın kaderini değiştirecek.
ATV'nin merakla beklenen, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday, Bozdağ Film imzalı yeni dizisi 'Aşk ve Taht', izleyicileri Selçuklu tarihinin en nüfuzlu kadın figürlerinden birinin doğuşuna tanıklık etmeye davet ediyor.
İzleyiciler, Sultan Alaeddin Keykubat'ın taht mücadelesiyle birlikte, sarayın kaderine yön verecek Alanya Prensesi Destina'nın zeka ve tutku dolu yükselişi ekranlara damga vuracak.
AŞK, ENTRİKA VE İKTİDAR MÜCADELESİ
Selçuklu sarayında hiçbir söz öylesine söylenmeyecek, atılan her adım ince bir strateji taşıyacak. Alaeddin'in tahta çıkışıyla birlikte güç dengeleri sarsılırken, sarayın geleceğini belirleyecek asıl hamleler hanedanın güçlü kadınlarından gelecek.
Aşkın ve hırsın karşı karşıya geldiği bu yepyeni düzende Prenses Destina, Alanya Kalesi'nden Anadolu'ya uzanan kaderi ve üstlendiği stratejik rolle, Selçuklu tarihine yön veren efsanevi 'Hunad Hatun' olarak sarayın merkezine yerleşecek.
DESTİNA'DAN HUNAD HATUN'A UZANAN YOLCULUK
Alanya Kalesi'nin mağrur prensesi olarak adım attığı Selçuklu dünyasında, yalnızca asaletiyle değil, keskin zekası, dik duruşu ve sarsılmaz iradesiyle varlık gösterecek. Sultan Alaeddin ile yolları kesiştiğinde başlayan amansız güç çatışması, onu zamanla sarayın en sözü geçen, devlet aklına yön veren ve halkın gönlünde taht kuran Mahperi Hunad Hatun konumuna taşıyacak.
Birbirine meydan okuyan iki güçlü ruhun tutku dolu yolculuğunda Destina, saraydaki entrikaların ve hırslı rakiplerin hedefi olurken kendi iktidarını adım adım inşa edecek.
Aşk, sadakat, intikam ve iktidar arzusuyla şekillenen bu gizli savaş, Selçuklu'nun kaderini derinden etkileyecek. Tahtın gölgesinde kopacak bu büyük fırtınada, Doğu ile Batı'nın, aşk ile devletin kesiştiği noktada Destina'nın nasıl bir iz bırakacağı ise izleyicide büyük bir merak uyandıracak.
Aşk ve Taht ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba atv'de başlıyor!