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2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aysen Sabancı ile Mirkelam, 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdükleri birliktelikleriyle Bodrum'da objektiflere takıldı. Hakkında sık sık ayrılık iddiaları çıkan çiftin birlikte görüntülenmesi, söylentilere son noktayı koydu.

2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana 1

İş insanı Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile pop müziğin sevilen isimlerinden Mirkelam, 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdükleri birliktelikleriyle Bodrum'da objektiflere takıldı.

2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana 2

Hakkında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, birlikte görüntülenerek bu söylentilere son noktayı koydu.

2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana 3

AŞKLARI 2012'DE BODRUM'DA BAŞLADI

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Aysen Sabancı ile Mirkelam'ın ilişkisi 2012 yılının yazında Bodrum'da başladı. O günden bu yana birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, özel hayatlarıyla gündeme gelmekten kaçındı.

2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana 4

YAZ BOYU KAMERALARDAN UZAK KALDILAR

Yaz başından bu yana Aysen Sabancı'nın Bodrum Türkbükü'ndeki yazlığında tatil yapan çift, sezon boyunca kameralardan uzak kalmayı başardı.

Yazın son günlerinde bir plaj dönüşü objektiflere takılan Aysen Sabancı ve Mirkelam, uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana 5

14 YILDIR NİKÂH MASASINA OTURMADILAR

Çiftin uzun süredir kamuoyunun karşısına birlikte çıkmaması, zaman zaman ayrılık söylentilerinin gündeme gelmesine neden oluyordu. Bodrum'da birlikte görüntülenmeleri ise bu iddiaları geride bıraktı.

2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana 6

14 yıldır evlilik kararı almadan birlikteliklerini sürdüren Aysen Sabancı ve Mirkelam'ın, ilişkilerine gözlerden uzak şekilde devam ettiği görüldü.

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