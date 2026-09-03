2012'de başlayan aşk sürüyor! Mirkelam ve Aysen Sabancı yan yana

Aysen Sabancı ile Mirkelam, 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdükleri birliktelikleriyle Bodrum'da objektiflere takıldı. Hakkında sık sık ayrılık iddiaları çıkan çiftin birlikte görüntülenmesi, söylentilere son noktayı koydu.

İş insanı Yalçın Sabancı'nın kızı Aysen Sabancı ile pop müziğin sevilen isimlerinden Mirkelam, 14 yıldır gözlerden uzak sürdürdükleri birliktelikleriyle Bodrum'da objektiflere takıldı.

Hakkında zaman zaman ayrılık iddiaları ortaya atılan çift, birlikte görüntülenerek bu söylentilere son noktayı koydu.

AŞKLARI 2012'DE BODRUM'DA BAŞLADI Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, Aysen Sabancı ile Mirkelam'ın ilişkisi 2012 yılının yazında Bodrum'da başladı. O günden bu yana birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, özel hayatlarıyla gündeme gelmekten kaçındı.

YAZ BOYU KAMERALARDAN UZAK KALDILAR Yaz başından bu yana Aysen Sabancı'nın Bodrum Türkbükü'ndeki yazlığında tatil yapan çift, sezon boyunca kameralardan uzak kalmayı başardı. Yazın son günlerinde bir plaj dönüşü objektiflere takılan Aysen Sabancı ve Mirkelam, uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi.

14 YILDIR NİKÂH MASASINA OTURMADILAR Çiftin uzun süredir kamuoyunun karşısına birlikte çıkmaması, zaman zaman ayrılık söylentilerinin gündeme gelmesine neden oluyordu. Bodrum'da birlikte görüntülenmeleri ise bu iddiaları geride bıraktı.