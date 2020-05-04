Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu!

Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan 14 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü öğrencisi olan Zeyno, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da gösterdi. Kızını en iyi şekilde yetiştirmek için elinden geleni yaptığını belirten Karadağlı, 'Anne ve babası olarak çok gururluyuz' dedi.